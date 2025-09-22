به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه دادگاه پرونده مربوط به بازداشت چند تن از اعضای تیم ملی دوومیدانی ایران در کره جنوبی که هفته گذشته برگزار شد، ملی‌پوشان ایرانی از اتهام تجاوز گروهی رفع اتهام شدند. این تصمیم پس از بررسی دقیق مدارک و دفاع حقوقی فدراسیون دوومیدانی ایران و وکلای متخصص صورت گرفت.

ایرج اکبرلو سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در امور مربوط به رسیدگی به پرونده ورزشکاران ایران در کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این خبر گفت: با توجه به جلسه اخیری که برگزار شد آن اتهام سنگین و اولیه «تجاوز دسته جمعی به عنف» که حبس ابد داشت از بین رفته است. البته قرار است دو جلسه دیگر برگزار شود و شخص قاضی مجدداً با ورزشکاران جلسه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به روندی که طی شد به احتمال فراوان جرایم سبک تری برای ملی پوشان ایرانی در نظر گرفته خواهد شد و اگر برای مثال حکم حبس یک ساله برای آنها در نظر گرفته شود به خاطر اینکه چند ماهی را در کره بازداشت بودند، چند ماه را از آن حکم کم خواهند کرد و مابقی محکومیت را حتی می‌توانند در ایران سپری کنند.

سخنگوی فدراسیون دوومیدانی همچنین از مشخص شدن دروغ دختر کره‌ای در مورد برخی اسناد و مدارک خبر داد که روند پرونده را به سود ملی پوشان ایران تغییر داده است.