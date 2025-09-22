نشست سازمان ملل درباره مسئله فلسطین و راهکار «دو-دولتی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، کنفرانس «راهحل دو دولتی» به میزبانی فرانسه و عربستان و با حضور دهها نفر از رهبران کشورهای جهان، برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، در نیویورک آغاز به کار کرد.
فرانسه و عربستان روز دوشنبه به وقت محلی آمریکا، میزبان کنفرانسی با حضور دهها نفر از رهبران جهان خواهند بود. هدف این نشست، جلب حمایت برای راهحل دو دولتی است و انتظار میرود که چندین کشور به طور رسمی، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند؛ اقدامی که میتواند واکنشهای تندی را از سوی اسرائیل و آمریکا به دنبال داشته باشد.
این کنفرانس با سخنرانی امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه آغاز به کار کرد.
دیگر نمیتوانیم بیشتر از این منتظر به رسمیت شناختن کشور فلسطین باشیم
ماکرون گفت: امروز دور هم جمع شدیم چراکه زمان آن است که ۴۸ اسیر که حماس آنها را در اختیار دارد، آزاد شوند و جنگ در نوار غزه متوقف شود. دیگر نمیتوانیم بیشتر از این منتظر به رسمیت شناختن کشور فلسطین باشیم.
وی افزود: وعده تشکیل یک کشور عربی در فلسطین هنوز محقق نشده است. مسئولیت جمعی شکست مان را در ایجاد یک صلح عادلانه و جامع در خاورمیانه قبول میکنیم.
همدردی خود را با اسرائیلیها ابراز میکنیم و خواستار آزادی بیقید و شرط اسیران اسرائیلی در اختیار حماس هستیم.
اسرائیل عملیات خود در غزه را با هدف اعلامی نابودی حماس ادامه میدهد، اما زندگی هزاران نفر از مردم غزه همچنان در حال نابودی است.
هیچ توجیهی برای آنچه در غزه رخ میدهد، وجود ندارد و باید برای نجات جان انسانها به جنگ پایان داد.
راه توقف ویرانی، به رسمیت شناختن طرف مقابل و مشروعیت و انسانیت آنست.
ما وظیفه داریم راه صلح در خاورمیانه را ترسیم کنیم. باید هر کاری از دستمان برمیآید برای حفظ امکان تحقق راهحل دو دولتی انجام دهیم.
در راستای وفای به تعهد تاریخی کشورم در خاورمیانه، فرانسه را به عنوان کشور فلسطین به رسمیت میشناسم.
به رسمیت شناختن کشور فلسطین، تأییدی است بر اینکه مردم فلسطین اضافی نیستند.
به رسمیت شناختن حقوق مشروع مردم فلسطین، چیزی از حقوق مردم اسرائیل کم نمیکند.
به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی فرانسه، با به رسمیت شناختنهایی همراه است که امروز از سوی کشورهای دیگر خواهیم شنید.
به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی ما، راه را برای مذاکراتی مفید برای اسرائیلیها و فلسطینیها باز میکند.
به رسمیت شناختن کشور فلسطین، در را برای شکستن چرخه خشونت میگشاید.
از تلاشهای قطر، مصر و ایالات متحده برای دستیابی به یک توافق تبادل و آتشبس در غزه قدردانی میکنم.
پس از آتشبس در نوار غزه، به صورت فوری باید تلاش مضاعفی برای امدادرسانی به ساکنان آن انجام دهیم.
آماده مشارکت در یک مأموریت بینالمللی برای مرحله پس از آتشبس در غزه هستیم.
کشور فلسطین باید چارچوبی دموکراتیک برای مردم خود فراهم کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین حمله اکتبر را محکوم کرد و متعهد به مبارزه با گفتمان نفرت پراکنی و اصلاح حکومت فلسطینی شد.
کشور فلسطین باید چارچوبی دموکراتیک به مردم فلسطین ارائه دهد و این همان چیزی است که عباس به آن متعهد شده است. کشور فلسطین نباید مسلح باشد.
عربستان: کنفرانس دو دولتی فرصتی تاریخی برای تحقق صلح است
فیصل بن فرحان، وزیر امورخارجه عربستان: کنفرانس دو دولتی فرصتی تاریخی برای تحقق صلح است. اسرائیل به جنایتهای وحشیانه اش در غزه و نقض مکرر در کرانه باختری و قدس شریف ادامه میدهد.
بن فرحان با نقل سخنان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گفت: راهحل دو دولتی تنها راه دستیابی به صلح است. وی به نقل از اظهارات ولیعهد کشورش گفت: از سایر کشورها میخواهیم که گام تاریخی به رسمیت شناختن کشور فلسطین را بردارند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد: شهر قدس باید پایتخت دو دولت فلسطین و اسرائیل باشد
هیچ توجیهی برای آنچه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد وجود ندارد و همچنین هیچ توجیهی برای مجازات جمعی مردم فلسطین نیست. خواستار توقف فوری و دائمی آتشبس در نوار غزه هستیم.
هیچ توجیهی برای آنچه در کرانه باختری رخ میدهد و برای ادامه احداث شهرکها وجود ندارد. باید پیش از آنکه دیر شود، تعهد خود را به راهحل دو دولتی بار دیگر اعلام کنیم.
کسانی که مسیر راهحل دو دولتی را مانع میشوند باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهند: جایگزین این راه حل چیست؟ تشکیل دولت فلسطینی پاداش نیست، بلکه یک حق است.
بدون راهحل دو دولتی، صلحی در خاورمیانه وجود نخواهد داشت. راهحل دو دولتی با حقوق بینالملل سازگار است و از حمایت جامعه بینالمللی و مجمع عمومی برخوردار است.
تحقق راهحل دو دولتی نیازمند تصمیمهای دشوار و رهبری شجاعانه از سوی همه طرفهاست.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد: کودکان غزه بیش از ۷۰۰ روز است که در وحشت بهسر میبرند
آنالنا بائربوک»، وزیر خارجه سابق آلمان و رئیس هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نمیتوانیم صدای هند رجب را نادیده بگیریم هنگامی که خودروی حامل او هدف حمله قرار گرفت.
جهان، هند رجب دختر بچه غزهای و کودک اسرائیلی کفیر بیباس را ناامید و تنها گذاشت.
انسانیت در انتخاب یک طرف و نادیده گرفتن طرف دیگر نیست، بلکه در درک این است که هر زندگی ارزش یکسانی دارد.
ما نیازمند توقف فوری، بدون قید و شرط و دائمی آتشبس در غزه هستیم اسرائیل باید کمکها را به غیرنظامیان در غزه برساند و حماس نیز باید اسیران اسرائیلی را آزاد کند.
گسترش شهرکسازی در کرانه باختری و قدس شرقی چشمانداز راهحل سیاسی را تضعیف میکند. تنها راهی که اسرائیلیها و فلسطینیها بتوانند با کرامت زندگی کنند، راهحل دو دولتی است.
قطعنامه ۱۸۱ پایههای راهحل دو دولتی را بهعنوان تنها مسیر صلح بنا نهاد.
پیام ما امروز این است که هرگز تسلیم نخواهیم شد و همچنان به راهحل دو دولتی متعهد هستیم.
آماده انجام اقدامات قاطع هستیم و این که تضمینهایی برای تحقق راهحل دو دولتی ارائه کنیم.
بیانیه نیویورک مورد حمایت ۱۴۲ کشور عضو سازمان ملل قرار گرفت.
باید کشوری مستقل و دارای حاکمیت برای فلسطین در مرزهای بهرسمیتشناختهشده بینالمللی تشکیل شود.
باید حکومت حماس در غزه پایان یابد و سلاح خود را تحویل دهد.
