معاون وزیر جهاد: گوشت مغولستان، ترانزیتی بوده و در گمرک توقیف است

به گزارش خبرنگار مهر، بازار گوشت این روزها بسیار خبرساز شده است، از افزایش غیرمنطقی قیمت گوشت گوساله و کمبود نهاده دامی و تبدیل شدن ۵۰۰ تن گندم به عنوان خوراک دام تا جایگزین شدن پاکستان به جای برزیل در تأمین بازار گوشت و واردات گوشت آلوده از مغولستان.

خبرها حاکی از واردات ۱۰۰ هزار تن گوشت آلوده و تاریخ گذشته از مغولستان است. برخی فعالان بازار گوشت قرمز عنوان می‌کنند در مقطع زمانی سرما در مغولستان به منفی ۴۰ رسیده و تعداد زیادی دام یخ می‌زند. معمولاً شرکت‌های آمریکایی و اروپایی این گوشت‌ها را با هر تن ۵۰۰ دلار برای خوراک حیواناتی چون سگ و گربه خریداری می‌کنند.

حال چگونه این گوشت سر از گمرک ایران درآورده است محل مناقشه است. علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با رد توزیع بخشی از گوشت‌های آلوده و تاریخ گذشته در کشور، اظهار کرد: این محموله گوشت قرمز از کشور مغولستان به مقصد کشور عراق بوده که از گمرک ایران باید ترانزیت می شده است.

رییس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه این سازمان به عنوان متولی تأیید بهداشت و کیفیت محصولات باید مجوز ترخیص را صادر کند، افزود: سازمان دامپزشکی کشور هر کیلو گرم از محصولات دامی اعم از گوشت، فرآورده خام، خوراک دام و… که وارد گمرکات کشور می‌شود را آزمایش می‌کند. هیچ محصولی بدون صدور مجوز از سوی سازمان دامپزشکی کشور اجازه ترخیص از گمرک را ندارد.

وی ادامه داد: پس اینکه طرف عراقی به دلیل مشکلات بهداشتی این گوشت را برگشت زده در بازار ایران توزیع نمی‌شود، زیرا این محموله بدون نظارت بهداشتی و شرعی ما در مغولستان کشتار شده و همکاران ما نظارتی بر این کشتار نداشتند. از این‌رو، سازمان دامپزشکی مجوز ترخیص نداده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تشخیص به موقع ما باعث شد تا این محموله در گمرک توقیف شود.

رفیعی پور با تاکید بر اینکه هر گوشت وارداتی برای بازار داخل باید با ضوابط و نظارت نمایندگان متولی ایران در کشور مبدا انجام شود، تصریح کرد: سازمان دامپزشکی ضمن تکذیب ترخیص این محموله اعلام می‌کند این بار گوشت، ترانزیت بوده و برای بازار ایران سفارش نشده است.

این گزارش حاکی است که مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور طی نامه‌ای از دادستان کشور ضمن اشاره به تخلف در واردات گوشت بدون تاییدیه شرعی درخواست کرده است تا به موضوع رسیدگی کند.

در بخشی از این نامه آمده است احتراماً با لحاظ ضرورت نظارت جدی بر ذبح شرعی و تولید گوشت حلال در راستای حفظ امنیت غذایی و این‌که شرکت‌های متولی واردات گوشت قرمز باید در تأمین گوشت شرایط شرعی و بهداشتی را رعایت کنند، به استحضار می‌رساند بر اساس گزارش‌های دریافتی، مواردی از ناهماهنگی در روند واردات کشف شده که نیازمند رسیدگی فوری است.

نظر به لزوم صیانت به حقوق مصرف گوشت حلال و رعایت ضوابط بهداشت غذایی و عمومی، مستدعی است مساعدت فرمائید تا اقدامات نظارتی لازم بر اساس مقررات و ضوابط شرعی و بهداشتی اعمال شود.