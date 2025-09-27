مربی لیگ: بودجه کل تیم‌ فوتبال زنان کمتر از یک بازیکن ذخیره مردان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال زنان مس رفسنجان که از ریشه‌دارترین باشگاه‌های فوتسال ایران به شمار می‌رود در دو فصل اخیر روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. این تیم تا دو سال پیش همواره جزو مدعیان اصلی قهرمانی بود و با جذب بازیکنان ملی‌پوش و تکیه بر ساختار منسجم مدیریتی در بالاترین سطح لیگ برتر حضور داشت اما ورق به‌طور ناگهانی برگشت و مشکلات مالی و مدیریتی مسیر این باشگاه باسابقه را تغییر داد.

در فصل گذشته مس رفسنجان ابتدا اعلام کرد قصد تیمداری در لیگ برتر زنان را ندارد؛ تصمیمی که شوک بزرگی به فوتسال زنان وارد کرد. با این حال در ادامه با رایزنی‌های انجام‌شده و اتکا به بازیکنان بومی دوباره به لیگ برگشت و فصلی پرفرازونشیب را تجربه کرد. حضور با ترکیبی جوان و بومی باعث شد تیم از جمع مدعیان فاصله بگیرد. داستان اما برای فصل جاری پیچیده‌تر شد. چند روز مانده به آغاز مسابقات باشگاه دوباره خبر انصراف خود را اعلام کرد. این بار نیز فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با رایزنی‌های فشرده موفق شدند مدیران مس را متقاعد به حضور دوباره کنند ولی تکرار این رفت‌وآمدها نتیجه‌ای جز از هم پاشیدن شاکله تیم نداشت. سرمربی وقت که از بی‌ثباتی و نبود حمایت مالی گلایه‌مند بود استعفا داد.

اکنون مس رفسنجان با ترکیبی جدید و روحیه‌ای شکننده وارد رقابت‌های لیگ برتر شده است؛ تیمی که زمانی نماد ثبات و قدرت در فوتسال زنان بود حالا برای بقا می‌جنگد. آینده این باشگاه ریشه‌دار وابسته به تصمیم‌های مدیریتی و تأمین منابع مالی پایدار است؛ در غیر این صورت افت بیش‌تر و دوری از روزهای طلایی گذشته دور از انتظار نخواهد بود.

نرگس علوانی مربی فوتسال زنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره‌ی جدایی از تیم مس رفسنجان و شرایط رقابت‌های لیگ برتر فوتسال در فصل جاری اظهار کرد: به خاطر شرایط خاصی که پیش آمد قبل از آغاز مسابقات لیگ از تیم مس رفسنجان جدا شدم. ابتدا قرار نبود تیم بدهند اما بعد تلاش کردند تیم تشکیل شود؛ با این حال به دلیل مشکلات مالی و نصف شدن بودجه باشگاه شرایط ایده‌آلی که مد نظر ما بود فراهم نشد. حتی دوبار پول کنسلی به بازیکنان پرداخت شد تا تمرینات آغاز شود ولی هر بار به دلیل آماده نبودن شرایط تمرینات تیم لغو شد. از آنجا که روی نظم و دیسیپلین حساس هستم وقتی دیدم این اتفاق چند بار تکرار شد تصمیم گرفتم همکاری را ادامه ندهم. پیشنهادهای دیگری داشتم اما به دلیل قولی که به رفسنجان داده بودم در نهایت امسال با هیچ تیمی قرارداد نبستم.

وی درباره‌ی حضور استقلال در فوتسال زنان گفت: واقعاً خوشحالم که تیم‌های بزرگی مثل استقلال وارد لیگ شده‌اند. حضور چنین باشگاه‌هایی قطعاً به رشد فوتسال زنان کمک می‌کند چون از نظر مالی شرایط بهتری دارند. متأسفانه تیم‌های بانوان همیشه با مشکلات مالی روبه‌رو هستند و حتی مس رفسنجان هم تا لحظه آخر به دلیل مسائل مالی مردد بود که تیم بدهد. ورود باشگاه‌های بزرگ مثل استقلال، پرسپولیس یا تراکتور می‌تواند لیگ را جذاب‌تر و به پیشرفت فوتسال زنان کمک کند.

او درباره مدعیان قهرمانی لیگ افزود: به نظرم استقلال تیم خوبی بسته است. تیم پالایش نفت هم شرایط خوبی دارد و فولاد هرمزگان هم تا جایی که شنیده‌ام بازیکنان باکیفیتی جذب کرده است. به طور کلی این سه تیم می‌توانند مدعی قهرمانی باشند.

مربی باسابقه فوتسال زنان با انتقاد از ساختار برگزاری لیگ برتر عنوان کرد: سال گذشته با ۱۰ تیم شروع کردیم و در نهایت به ۷ یا ۸ تیم لیگ را به پایان رساندیم اما امسال از همان ابتدا ۱۲ تیم معرفی شدند که برخی از آن‌ها حتی پیش از هفته اول قصد انصراف داشتند. این موضوع به دلیل نبود اسپانسرهای قوی و مشکلات مالی باشگاه‌هاست. فدراسیون باید باشگاه‌ها را موظف کند که برآورد مالی مشخصی برای تیم بانوان داشته باشند نه اینکه هزینه بانوان به اندازه‌ی یک بازیکن ذخیره آقایان هم نباشد.

علوانی در ادامه به تیم ملی فوتسال زنان و حضور در جام جهانی اشاره کرد و گفت: قرعه سختی داریم و باید با تیم‌های قدرتمندی مثل برزیل و ایتالیا بازی کنیم اما می‌دانم کادر فنی برنامه‌های لازم را دارد. این نخستین حضور ایران در جام جهانی است و امیدوارم تیم ملی بدرخشد و بهترین نتایج را کسب کند.

او در پایان درباره مطرح شدن نامش برای هدایت تیم ملی گفت: در رسانه‌ها صحبت‌هایی بود و حتی چند بار در فدراسیون صحبت‌هایی انجام شد ولی در نهایت به نتیجه نرسید و ترجیح می‌دهم وارد جزئیات نشوم.