به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر محمدی در نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران گفت: بسیاری از منتقدان معتقدند سینمای امروز به سمت ابتذال رفته است و از این رو برگزاری این جشنواره فرصتی را فراهم میسازد تا بار دیگر به استانداردها و الزامات ساخت فیلم کمدی توجه کنیم.
وی، درباره روند برگزاری این جشنواره و اهداف آن، گفت: ایده اولیه این جشنواره مربوط به ساسان قجر یکی از هنرمندان پیشکسوت استان است که از اوایل دهه ۷۰ فعالیت هنری خود را آغاز کرد و در آثاری همچون «ساعت خوش» و بسیاری از برنامههای کمدی حضور یافت.
محمدی افزود: طرح اولیه جشنواره فیلمهای کمدی توسط این هنرمند مطرح شد و ما پس از بررسیهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که ایده ارزشمندی برای اجراست.
وی افزود: چند سالی است که در حوزه سینمای کمدی نقدهای جدی مطرح میشود و بسیاری از منتقدان معتقدند سینمای امروز از کمدی فاخر دهه ۶۰ و ۷۰ فاصله گرفته و به سمت ابتذال رفته، دیالوگها مناسب نیست و بسیاری از آثار برای تماشای خانوادگی مناسب به شمار نمیآید.
رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران ادامه داد: برگزاری این جشنواره فرصتی شد تا بار دیگر به استانداردها و الزامات ساخت فیلم کمدی توجه کنیم.
محمدی افزود: وقتی سخن از طنز و کمدی به میان میآید، کار دشوارتر میشود، چراکه انتظار مخاطب، تماشای کمدی فاخر و ارزشمند است و نمونههایی مانند آثار عبید زاکانی نشان میدهند که چگونه طنز میتواند در عین سرگرمکنندگی، هم راستا با فرهنگ و ادبیات کهن ایران باشد و از همین زاویه، تلاش کردیم جایگاه کمدی تقویت شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به استقبال خوب از این جشنواره، گفت: این جشنواره هم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد و هم از جانب جامعه سینمایی کشور مورد توجه قرار گرفته است که این استقبال برای ما خوشحالکننده و شگفتآور بود؛ چراکه نشان داد ژانر کمدی طرفداران بسیاری دارد که کمتر به آن توجه شده بود.
وی یادآور شد: هدف این است که جشنواره به پایهای برای برگزاری رویدادهای با کیفیتتر در سالهای آینده تبدیل شود.
محمدی افزود: برخی از سینماگران تأکید دارند که این جشنواره ظرفیت بینالمللی شدن دارد، با این حال، امسال تصمیم گرفتیم آن را در سطح ملی برگزار کنیم تا نقاط ضعف و قوتش شناسایی شود و در سالهای آینده بهصورت بینالمللی ادامه یابد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان اظهار داشت: هدف اصلی این است که جشنواره بهتدریج جا بیفتد و هر سال پختهتر و قویتر برگزار شود.
محمدی درباره اهداف جانبی جشنواره، افزود: یکی از اهداف مهم ما تشویق فیلمسازان سراسر کشور بهویژه هنرمندان استان زنجان، به فعالیت جدیتر در ژانر کمدی است که این ژانر مخاطبان گستردهای دارد و میتواند فروش گیشه سینماها را تضمین کند، اما در عین حال، معتقدیم نباید برای پرکردن سالنها از چارچوبهای اخلاقی و فرهنگی عبور کنیم.
وی درباره روند برگزاری جشنواره، گفت: به نظر من، جنبه عمومی جشنواره بسیار مهمتر است، چراکه جامعه به نشاط اجتماعی نیاز دارد و در بخش تخصصی، اساتید و کارشناسان کار را پیش میبرند، اما اهمیت اصلی جشنواره در جمع شدن مردم و تجربه لحظات شاد در کنار یکدیگر است.
نظر شما