وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در جنوب و غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان آسمان صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، مطابق هشدار سطح زرد شماره ۴۰ مورخ چهارم مهرماه، از امشب تا یکشنبه در بخشهای جنوبی و غربی استان بهویژه در ساعات عصر و شب، وزش باد شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال آن از استانهای همجوار پیشبینی میشود که موجب کاهش کیفیت هوا و دید خواهد شد، همچنین در ارتفاعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید مورد انتظار است.
ادارهکل هواشناسی استان تهران افزود: روز دوشنبه با استقرار جوی نسبتاً پایدار و کاهش وزش باد قابل ملاحظه، افزایش نسبی آلایندههای جوی در مناطق پرتردد شهری دور از انتظار نیست.
این گزارش میافزاید: شهر آبعلی در ساعات شامگاهی با دمای ۸ درجه خنکترین نقطه استان تهران و شهرستانهای ورامین، پیشوا، پاکدشت و قرچک با دمای ۳۴ درجه در ساعات بعدازظهر گرمترین مناطق استان خواهند بود.
