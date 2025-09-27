میرحسینی: جوانان سیستانی و بلوچ در عملیات های مهم دفاع مقدس موثر بودند

مجتبی میرحسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: رزمندگان و شهدای سیستان و بلوچستان با وجود فاصله جغرافیایی زیاد نسبت به جبهه‌های اصلی نبرد و حضور دشمن در مناطق غرب و جنوب کشور، از نخستین روزهای جنگ تحمیلی هم از مرزهای شرقی حفاظت کردند و هم از مرزهای غربی و جنوبی حضور پررنگ و اثرگذاری چشمگیری داشتند؛ این استان به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی خود، نقشی متمایز و پرافتخار در دفاع مقدس ایفا کرد.

مدیر کل بنیاد شهید استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در عملیات‌های مهمی همچون خیبر، بدر، والفجر ۸ و کربلای ۴ و ۵، رزمندگان اعزام شده از استان سیستان و بلوچستان سهمی بی‌بدیل و افتخارآفرین داشتند.

حضور فعال رزمندگان استان سیستان و بلوچستان در تأمین امنیت مرزها

وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان با مرزهای طولانی با افغانستان و پاکستان، همواره در معرض تهدیدات امنیتی قرار داشت. گروه‌های ضدانقلاب و دشمنان این سرزمین در تلاش بودند تا امنیت مرزها را به خطر بیندازند، اما رزمندگان این استان در تأمین امنیت مرزها و مقابله با تهدیدات، حضوری فعال و اثرگذار داشتند.

میرحسینی گفت: در جبهه‌های دفاع مقدس، شیعه و سنی، بلوچ و سیستانی، در کنار یکدیگر ایستادند و با وحدت و همدلی از میهن دفاع کردند. این اتحاد و همبستگی ملی، نمونه‌ای درخشان از توانایی ایرانیان در برابر دشمن بود که در آن تفاوت‌های قومی و مذهبی هیچگاه مانع نخواهد بود. خانواده‌های رزمندگان نیز با صبر و فداکاری، پشتوانه‌ای قوی برای آنان فراهم کردند و در کنار آنان ایستادند.

وی افزود: رزمندگان استان سیستان و بلوچستان با روحیه‌ای شهادت‌طلبانه، در جبهه‌ها شرکت کردند. بسیاری از آنان به درجات عالی ایثار و شهادت نائل آمدند و نامشان در تاریخ دفاع مقدس جاودانه شد.

نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به مردم استان

مدیر کل بنیاد شهید استان اظهار داشت: امروز، همان‌طور که در میدان جنگ فیزیکی و سخت، دشمن شکست خورد، در عرصه جنگ نرم و فضای مجازی، دشمن به دنبال تغییر افکار و ذهنیت نسل جوان ما است. اینجاست که رسانه‌ها و فضای مجازی نقش ویژه‌ای در تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های جدید ایفا می‌کنند.

میرحسینی گفت: در عصر حاضر، سنگر نبرد تنها خطوط مقدم جبهه نیست؛ بلکه فضای مجازی و جنگ شناختی تبدیل به میادین جدید مبارزه شده‌اند. دشمن ذهن و اندیشه نسل جوان ما را نشانه گرفته است، اما ملتی که در برابر دشمنان در میدان خون و حماسه تسلیم نشد، در این عرصه نیز بدون دفاع نخواهد ماند و همچنان شکست‌ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و فضای مجازی می‌توانند با استفاده هوشمندانه از ابزارهای دیجیتال، ارزش‌های دفاع مقدس را به‌طور مؤثر به مردم استان سیستان و بلوچستان منتقل کنند؛ به‌ویژه نسل جوان که زمان زیادی را در فضای دیجیتال سپری می‌کنند، می‌توانند با آگاهی از این تاریخ پرافتخار، هویت دینی، انقلابی و ملی خود را تقویت کنند. این امر نه تنها موجب تداوم روحیه مقاومت و ایثار خواهد شد، بلکه در مقابله با جنگ نرم دشمن و حفظ هویت فرهنگی و تاریخی استان نیز بسیار مؤثر خواهد بود.

نمونه‌هایی از رشادت‌های شهدای بلوچ و اهل‌سنت در دفاع مقدس

مدیر کل بنیاد شهید استان افزود: سیستان و بلوچستان؛ از آغازین روزهای جنگ تحمیلی تا به امروز، مرز میان شیعه و سنی محو شده و همگی زیر یک پرچم، جان خود را فدای میهن اسلامی کردند. در دل تاریخ پرفراز و نشیب دفاع مقدس، نام شهدای بلوچ و اهل‌سنت همچون ستارگانی درخشان می‌درخشد. کودکی ۱۱ ساله به نام «سبیل اخلاقی» که کوچک‌ترین پرچمدار ایمان بود، به جهانیان ثابت کرد که سن و سال هیچ‌گاه نمی‌تواند مانع از ایثار و سربلندی شود.

وی تصریح کرد: خاک سیستان و بلوچستان، شهدایی را به خود دید که با خون پاکشان مرزها را پاس داشتند و دل‌های شیعه و سنی را در هم آمیختند.

وحدت بین شیعه و سنی در مقابل دشمن رمز پیروزی است

میرحسینی افزود: اولین شهید مدافع حرم اهل سنت از این دیار برخاست و به همگان نشان داد که مرزهای دین و مذهب هیچ‌گاه نمی‌تواند مانع دفاع از خاک و ناموس شود.

وی گفت: شهدای بلوچ و اهل‌سنت با شجاعت بی‌نظیر و ایثار بی‌کران، پرچم وحدت و استقامت را بر بلندای آسمان برافراشته می‌دارند. در سنگر به سنگر، کوه به کوه و مرز به مرز، اجازه ندادند هیچ دشمنی به این سرزمین چشم طمع بیندازد.

مدیر کل بنیاد شهید استان در پایان خاطرنشان کرد: این شهیدان نشان دادند که عشق به میهن، ایمان و ایثار، زمانی که در کنار هم قرار گیرد، به نیرویی شکست‌ناپذیر تبدیل می‌شود که تاریخ را به لرزه درآورده و نسل‌ها را به مقاومت، وفاداری و افتخار فرا می‌خواند. رشادت‌های آنان به ما یادآوری می‌کند که وحدت در برابر دشمن، رمز پیروزی است.