۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

رئیس پلیس راهور فارس: ۲۷۷ وسیله نقلیه هنجارشکن در شیراز توقیف شدند

شیراز- رئیس پلیس راهور فارس از توقیف ۲۷۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت هنجارشکن و دارای تخلفات حادثه‌ساز در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ کورش کریمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن و دارای تغییر وضعیت و حادثه‌ساز به منظور پیشگیری از وقوع تصادفات و ایجاد آرامش و امنیت شهروندان، طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان شیراز به مرحله اجراء درآمد.

وی ادامه داد: در راستای این طرح، ماموران پلیس راهور موفق به توقیف ۲۷۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت دارای تخلفات حادثه‌ساز از جمله انجام حرکات مارپیج مخاطره‌آمیز، مخدوش نمودن پلاک، عدم داشتن مدارک و عدم استفاده از کلاه ایمنی، شدند.

رئیس پلیس راهور فارس تصریح کرد: امنیت ترافیکی معابر که از مطالبات به حق مردم و کلیه کاربران ترافیک می‌باشد، خط قرمز پلیس بوده و ما معابر استان فارس را برای رانندگان متخلف و هنجارشکن ناامن خواهیم کرد.

