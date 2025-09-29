به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانمحمدی ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت روز آتش‌نشان با بیان اینکه هفتم مهر یادآور ایثار و فداکاری قهرمانانی است که در صحنه‌های سخت به یاری مردم می‌شتابند، اظهار کرد: آتش‌نشانان در طول تاریخ، ازجمله در جنگ ۱۲ روزه، شجاعت و ایستادگی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به حضور چند تن از آتش‌نشانان زنجانی در تیم ملی آتش‌نشانی کشور، افزود: امیدواریم این ورزشکاران در رقابت‌های جهانی پیش‌رو در عربستان بتوانند افتخاری دیگر برای جمهوری اسلامی ایران رقم بزنند.

شهردار زنجان با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های مطلوبی در آتش‌نشانی شهر فراهم شده است، تصریح کرد: اگرچه در سال‌های گذشته اقدامات ارزشمندی در حوزه تجهیز ایستگاه‌ها صورت گرفته، اما همچنان برخی کمبودها احساس می‌شود و باید با نگاه سرمایه‌ای به این سازمان، مسیر توسعه را ادامه دهیم.

سلطانمحمدی با بیان اینکه «آتش‌نشانی زنجان به‌واسطه همدلی و حضور نیروهای جوان در وضعیت مناسبی در کشور قرار دارد»، خاطرنشان کرد: تداوم این تحولات مثبت نیازمند حمایت همه‌جانبه مدیریت شهری است.

در ادامه این مراسم مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان با گرامیداشت یاد شهدای آتش‌نشان گفت: طی سال گذشته آتش‌نشانان زنجان در دو هزار و ۴۹۲ عملیات امداد و نجات حضور یافته و ۹۲۱ مورد حریق را مهار کرده‌اند.

هادی رضایی افزود: در همین مدت بیش از ۸۰۰ بازدید ایمنی از اماکن مسکونی و ۲۱۱ بازدید از اماکن عمومی انجام شده، هزار و ۲۳۵ دستورالعمل ایمنی صادر و بیش از هزار نقشه ایمنی در سطح شهر تأیید شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های جاری و برنامه‌های پیش‌روی سازمان، تصریح کرد: خرید خودروهای امدادی، تجهیزات نجات از ارتفاع، ژنراتورهای برق اضطراری، تشک‌های نجات، مانیتورهای زمینی و تجهیزات پرتابل اطفای حریق از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان گفت: همچنین از آغاز ساماندهی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با رویکرد پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: بخشی از تجهیزات مورد نیاز این حوزه توسط نیروهای داخلی سازمان طراحی و ساخته شده است.

رضایی افزود: در حال حاضر هشت ایستگاه آتش‌نشانی با ۱۰۰ نیروی عملیاتی در سطح شهر زنجان فعالیت دارند.