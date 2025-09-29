به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر دوشنبه، هفتم مهرماه همزمان با روز آتشنشانی و ایمنی در جمع آتشنشانان کرمانشاه حاضر شد و با اهدای گل به آنان، از تلاشهای شبانهروزیشان قدردانی کرد. در این مراسم شهردار کرمانشاه و مدیرکل حوزه استاندار نیز حضور داشتند.
وی با اشاره به جایگاه خطیر شغل آتشنشانی اظهار داشت: این حرفه سرشار از خطر و مسئولیت است و انتخاب آن نیازمند شجاعت، ایثار و روحیه خدمتگزاری به مردم است.
حبیبی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در محیطهای شهری افزود: استفاده از تجهیزات استاندارد و توجه به مقررات ایمنی، علاوه بر کاهش خطرات، میتواند زحمات آتشنشانان را نیز سبکتر کند.
استاندار کرمانشاه اعتماد عمومی به آتشنشانان را سرمایهای ارزشمند دانست و گفت: شما در سختترین شرایط، جان و مال مردم را در اولویت قرار میدهید و این جایگاه شایسته قدردانی است.
وی در پایان با آرزوی سلامتی و موفقیت برای آتشنشانان و خانوادههایشان، تأکید کرد: امیدوارم همواره در خدمترسانی به مردم سربلند باشید و هیچ خطری مانع تلاشهای شما نشود.
