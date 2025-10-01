به گزارش خبرنگار مهر، دو روز پیش مهدی رستگاری معلم ۳۵ ساله همدانی در هنگام یک اردوی مدرسه و بازدید از سد اکباتان همدان، هنگامی که شاهد سقوط دانش آموز خود در سد اکباتان می‌شود؛ بی درنگ خود را به آب زد تا جان دانش آموز ۹ ساله خود را نجات دهد اما جانش را در این اقدام از دست داد. شوربختانه نیروهای امدادی هم که کودک را به کمک معلم از آب خارج کرده بودند موفق به حفظ جان این کودک نشدند و این دانش آموز هم در بیمارستان جان باخت.

عمق زیاد سد و جریان شدید آب موجب شد تا معلم و دانش آموز هر دو جان خود را از دست بدهند.

این حادثه تلخ استان همدان و نظام تعلیم و تربیت کشور را در اندوه فرو برد و پیام‌های تسلیت متعددی از سوی فرهنگیان و جامعه ورزش استان همدان منتشر شد.

نام این معلم الگو در اذهان خانواده بزرگ آموزش و پرورش ماندگار خواهد شد

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پیامی درگذشت دانش‌آموز و معلم همدانی را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در آغازین روزهای سال تحصیلی، خبر تلخ و اندوهناک درگذشت دانش‌آموز عزیز، حسین غلامی و معلم فداکار و ایثارگرش، زنده‌یاد مهدی رستگاری مقدم در پی حادثه دلخراشی در همدان، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانب و جامعه فرهنگی کشور شد.

این حادثه، بار دیگر ترجمان واقعی ایثار، فداکاری و عشق بی‌پایان معلم به شاگردش شد تا همگان بدانند که معلمان دلسوز ما، برای حفظ جان. امنیت دانش آموزان خود، با احساس مسؤولیت و پدرانه، جان در طبق اخلاص می نهند و با ایثار و فداکاری خویش، عالی‌ترین جلوه‌های رسالت خویش را به تصویر می کشند.

اینجانب ضمن ابراز تأسف و همدردی، فقدان غم انگیز این دو عزیز همدانی را به خانواده‌های معزز و معزا، جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش‌آموزان میهن عزیزمان، به‌ویژه به همکاران این معلم فداکار و همکلاسی‌های این دانش‌آموز گرامی، «تسلیت و تعزیت» می گویم و از پیشگاه خداوند رحمان برای این دو عزیز از دست رفته، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسألت می‌نمایم.

بی شک یاد و نام این معلم الگو و دانش‌آموز عزیزش، در جریده روزگار ثبت و در اذهان خانواده بزرگ آموزش و پرورش ماندگار خواهد شد.

یک حادثه تلخ و سوالاتی که هنوز بی‌جواب است

حادثه تلخ روز گذشته بار دیگر مسئله امنیت اردوهای مدارس و ایمنی این سفرها را مطرح کرد. باز هم یک حادثه تلخ در یک اردوی دانش آموزی به وقوع پیوسته و سوالات بی پاسخی اذهان عمومی را آشفته کرده است؛ سوالاتی که البته پیش از این هم در اردوهای مدارس به هنگام بروز حوادث مطرح شده بود.

آیا حضور دانش آموز در حاشیه سد اکباتان در قالب یک اردوی هماهنگ شده از سوی مدرسه بوده است؟ نقش آموزش و پرورش در این حادثه چیست؟

آیا آموزش و پرورش مجوزی برای برگزاری اردوی آموزشی در حاشیه مهم‌ترین سد استان همدان صادر کرده بود؟

آیا ارزیابی ایمنی محل توسط نهادهای مسئول صورت گرفته و آیا این اردو در محلی امن در محوطه سد برپا شده بود؟

یک بار دیگر یک معلم ثابت کرد که معلمان ایرانی تا چه میزان ایثار را سرلوحه معلمی خود کرده و جانشان را هم برای نجات فرزندان ایران فدا می‌کنند اما همچنان یک بار دیگر موضوع ایمنی اردوهای دانش‌آموزی مطرح می‌شود.

هنوز اردوهای دانش‌آموزی مدارس حتی اردوهای مدارس غیردولتی نظیر این مدرسه در استان همدان بدون توجه کافی به ملاحظات ایمنی برگزار می‌شود.

برخی معتقدند ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها نظارت کافی بر چگونگی برگزاری اردوهای مدارس ندارند و مدارس هم به تنهایی نمی‌توانند همه ملاحظات و تمهیدات ایمنی و امنیتی را لحاظ کنند.‌

اگرچه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از سال‌ها قبل دستورالعملی برای برگزاری اردوهای دانش آموزی به استان‌ها ابلاغ کرده بود؛ اما اجرای این دستورالعمل در مدارس چندان جدی گرفته نمی‌شود.

معلوم نیست این بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ایمنی ناشی از عدم توجیه و عدم اموزش کافی ادارات کل آموزش و پرورش است و یا مدارس در اجرای ملاحظات ناتوان و یا غافل هستند.

علت اصلی هر چه که باشد باز هم دو جان گرانقدر در ساحت تعلیم و تربیت کشور از دست رفته‌اند و وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد سیاست‌گذار و مرجع در این مسئله باید پاسخگو بوده و راهی برای عدم تکرار این حوادث تلخ بیابد.

‌