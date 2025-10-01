  1. بین الملل
یک مسئول در جنبش حماس: هرگز با ۲ بند طرح ترامپ موافقت نخواهیم کرد

یک مسئول در جنبش حماس از مخالفت احتمالی این جنبش با طرح ترامپ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک مسئول در جنبش حماس در گفتگو با بی بی سی اعلام کرد که پیش بینی می شود این جنبش طرح ترامپ را رد کند.

وی افزود که طرح مذکور در راستای منافع رژیم صهیونیستی بوده و منافع ملت فلسطین را نادیده می گیرد. حماس با ۲ بند این طرح هرگز موافقت نخواهد کرد: خلع سلاح و استقرار نیروهای بین المللی در غزه که شکل جدیدی از اشغالگری به شمار می رود.

جنبش حماس روز گذشته اعلام کرد که بررسی طرح ترامپ را آغاز کرده است.

این در حالی است که نتانیاهو اعتراف کرده طرح مذکور در راستای منافع رژیم صهیونیستی تدوین شده است.

