به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که موج دوم کشتی های حامل کمک های انسانی خود را به کشتی بزرگ الضمیر می رسانند و ۱۰ قایق دیگر نیز به زودی از بندر پورتو ایتالیا به سمت سواحل نوار غزه حرکت خواهند کرد.

پیش از این گزارش شده بود که کشتی الضمیر در جریان یک حمله پهپادی نزدیک سواحل مالت در مه گذشته دچار آسیب و آتش سوزی شده بود و از روز گذشته حرکت خود را از بندر اوترانتو آغاز کرده است.

طول این کشتی ۶۸ متر است و بعد از انجام تعمیرات لازم در میان حمایت های فعالان دوستدار فلسطین حرکت خود را آغاز کرد.

در حال حاضر کشتی های وابسته به ناوگان صمود در نزدیکی نوار غزه و منطقه خطرناکی که پیشتر رژیم صهیونیستی کشتی های دیگر را در آن مورد حمله قرار داده بود حضور دارند.