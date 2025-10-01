به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، بر اهمیت انسجامبخشی به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در مساجد تأکید کرد.
وی با اشاره به برخی فعالیتهای سالهای گذشته که بهصورت پراکنده و غیرمنسجم انجام میشد، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی هماهنگ و برنامهریزیشده هستیم تا بتوان کیفیت و اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی و آموزشی مساجد را ارتقاء بخشید.
بهنامجو در ادامه سخنان خود، به اهمیت تأمین منابع مالی اشاره کرد و افزود: اعتبارات حوزه فرهنگی باید با رویکردی شفاف، هدفمند و اولویتدار تخصیص داده شود تا بستر لازم برای اجرای بهتر برنامههای فرهنگی و اجتماعی در مساجد فراهم آید.
استاندار قم تجهیز و توسعه زیرساختهای فرهنگی و آموزشی مساجد را از ضرورتهای جدی برشمرد و تصریح کرد: با توجه به افزایش جمعیت و رشد نیازهای فرهنگی، کمبود فضاهای آموزشی و فرهنگی در مساجد باید جبران شود تا این مراکز بتوانند میزبان برنامههای متنوع، مستمر و اثرگذار برای اقشار مختلف بهویژه نسل جوان باشند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای فرهنگی و اجرایی گفت: تعامل و همکاری میان نهادهای گوناگون میتواند ظرفیت ارزشمندی برای توسعه و گسترش فعالیتهای مسجدی ایجاد کند.
بهنامجو با اشاره به جایگاه مسجد در ارتقاء فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: استمرار و تعمیق فعالیتهای فرهنگی در مساجد نقش تعیینکنندهای در افزایش سطح مشارکت مردمی و گسترش فرهنگ دینی در جامعه ایفا میکند.
