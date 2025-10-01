  1. استانها
  2. قم
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

استمرار فعالیت‌های فرهنگی مساجد ضامن ارتقاء فرهنگ عمومی است

قم- استاندار قم با بیان اینکه مساجد کانون‌های اصلی فعالیت‌های دینی و اجتماعی در کشور هستند، گفت: استمرار و تعمیق برنامه‌های فرهنگی در این مراکز نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقاء فرهنگ عمومی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، بر اهمیت انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در مساجد تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی فعالیت‌های سال‌های گذشته که به‌صورت پراکنده و غیرمنسجم انجام می‌شد، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده هستیم تا بتوان کیفیت و اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی مساجد را ارتقاء بخشید.

بهنام‌جو در ادامه سخنان خود، به اهمیت تأمین منابع مالی اشاره کرد و افزود: اعتبارات حوزه فرهنگی باید با رویکردی شفاف، هدفمند و اولویت‌دار تخصیص داده شود تا بستر لازم برای اجرای بهتر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در مساجد فراهم آید.

استاندار قم تجهیز و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی مساجد را از ضرورت‌های جدی برشمرد و تصریح کرد: با توجه به افزایش جمعیت و رشد نیازهای فرهنگی، کمبود فضاهای آموزشی و فرهنگی در مساجد باید جبران شود تا این مراکز بتوانند میزبان برنامه‌های متنوع، مستمر و اثرگذار برای اقشار مختلف به‌ویژه نسل جوان باشند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی گفت: تعامل و همکاری میان نهادهای گوناگون می‌تواند ظرفیت ارزشمندی برای توسعه و گسترش فعالیت‌های مسجدی ایجاد کند.

بهنام‌جو با اشاره به جایگاه مسجد در ارتقاء فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: استمرار و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی در مساجد نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش سطح مشارکت مردمی و گسترش فرهنگ دینی در جامعه ایفا می‌کند.

