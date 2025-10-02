به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش در نشست با رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره به امضای تفاهمنامه ساخت ۵۷ مدرسه در شهرکهای اقماری استان، این اقدام را گامی مهم در توسعه زیرساختهای آموزشی دانست و گفت: سپردن مسئولیت نظارت بر پروژهها به مردم، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ساخت و شفافیت روند اجرای طرحها دارد.
رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور نیز در این نشست با قدردانی از نقش فعال خیرین استان، بر ضرورت همسویی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در پیشبرد نهضت مدرسهسازی تأکید کرد.
شاهحسینی با قدردانی ویژه از اقدامات ارزشمند خیرین استان زنجان اظهار داشت: زنجان مهد کار خیر و فرهنگ مدرسهسازی است و این نهضت در استان جایگاه ویژهای یافته است.
وی افزود: نگاه مثبت و حمایت دولت نسبت به مدرسهسازی، فرصت بینظیری برای توسعه فضاهای آموزشی به شمار میآید.
شاه حسینی همچنین بر اهمیت هماهنگی و همدلی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: همسویی نهادهای مرتبط، انگیزه خیرین را تقویت و باعث میشود تلاشهای آنان با نتایج ملموس و ماندگار همراه شود.
در ادامه، مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان با تأکید بر اولویت قائل شدن برای مشارکت خیرین در پروژههای مدرسهسازی بیان کرد: پروژههایی که با همکاری و همراهی خیرین آغاز میشوند، در صدر برنامههای اداره کل نوسازی مدارس قرار دارند و پیگیری ویژهای از سوی این اداره خواهد شد.
