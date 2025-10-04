به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ساعات گذشته نوار غزه همزمان با درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه شاهد موج بمباران وحشیانه بود.

علاوه بر حملات هوایی، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز مناطق مختلف غزه را زیر آتش گرفت.

ترامپ ساعات پس از نیمه شب گذشته اعلام کرد که در سایه پاسخ مثبت حماس به کلیات طرح وی برای پایان دادن به جنگ غزه حملات علیه این باریکه فورا متوقف شود.

محمد بصل سخنگوی نهاد دفاع مدنی غزه ساعاتی قبل گفت که شمال و جنوب شهر غزه شاهد حملات دیوانه وار است.

این حملات باعث آوارگی مجدد تعداد زیادی از فلسطینی ها و شهادت و زخمی شدن ده ها تن از آنها شد. حتی پهپادهای اسرائیلی نیز به حملات خود علیه خانه های فلسطینی ها ادامه دادند.

لازم به ذکر است که ساعتی قبل منابع صهیونیست مدعی شدند که محافل سیاسی این رژیم به ارتش دستور داده روند حملات علیه شهر غزه و اشغال آن را برای اجرای مرحله نخست طرح ترامپ متوقف کنند.