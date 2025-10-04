  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۴

همزمان با درخواست آتش‌بس فوری ترامپ، اسرائیل به غزه حمله کرد!

همزمان با درخواست آتش‌بس فوری ترامپ، اسرائیل به غزه حمله کرد!

همزمان با درخواست رئیس جمهور آمریکا برای توقف فوری حملات در غزه، رژیم صهیونیستی موجی از حملات دیوانه وار را علیه این منطقه به راه انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ساعات گذشته نوار غزه همزمان با درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه شاهد موج بمباران وحشیانه بود.

علاوه بر حملات هوایی، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز مناطق مختلف غزه را زیر آتش گرفت.

ترامپ ساعات پس از نیمه شب گذشته اعلام کرد که در سایه پاسخ مثبت حماس به کلیات طرح وی برای پایان دادن به جنگ غزه حملات علیه این باریکه فورا متوقف شود.

محمد بصل سخنگوی نهاد دفاع مدنی غزه ساعاتی قبل گفت که شمال و جنوب شهر غزه شاهد حملات دیوانه وار است.

این حملات باعث آوارگی مجدد تعداد زیادی از فلسطینی ها و شهادت و زخمی شدن ده ها تن از آنها شد. حتی پهپادهای اسرائیلی نیز به حملات خود علیه خانه های فلسطینی ها ادامه دادند.

لازم به ذکر است که ساعتی قبل منابع صهیونیست مدعی شدند که محافل سیاسی این رژیم به ارتش دستور داده روند حملات علیه شهر غزه و اشغال آن را برای اجرای مرحله نخست طرح ترامپ متوقف کنند.

کد خبر 6610495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خاک بر سر کسانیکه فکر می کنند اسرائیل دشمن اصلی است دشمن اصلی بشریت فقط وفقط آمریکاست ،آمریکایی که به سگهای خود مثل صدام مثل نتانیاهو و...دستور حمله یا دستور ساکت شدن می دهدوحتی اگر سگهایش مثل صدام کمی سرپیچی کنند آنها را می کشد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها