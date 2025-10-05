دختران بسکتبالیست دانشگاه آزاد به مسابقات روسیه راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، مسابقات بسکتبال ۳ به ۳ انتخابی دانشجویان کشور جهت اعزام به مسابقات سوپر فینال بسکتبال روسیه با حضور با حضور ۱۱ تیم از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار و با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران به پایان رسید.

بنابراین گزارش در پایان این رقابتها تیم دانشگاه آزاد تهران ضمن کسب مقام قهرمانی به رقابتهای سوپر فینال بسکتبال ۳×۳- روسیه راه یافت، تیم دانشگاه آزاد خراسان رضوی و پیام نور به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

مسابقات بسکتبال ۳ به ۳ انتخابی دانشجویان کشور جهت اعزام به مسابقات سوپر فینال بسکتبال روسیه با حضور هفت تیم از دانشگاه‌های ملی مهارت فرهنگیان دانشگاه آزاد هرمزگان دانشگاه آزاد تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزاری و با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد تهران شمال به پایان رسید.

بنابراین گزارش در پایان این رقابتها تیم دانشگاه آزاد تهران شمال در یک یک رقابت نزدیک با میزبان رقابتها دانشگاه شهید بهشتی د جایگاه نخست ایستاد ، دانشگاه شهید بهشتی دوم شد و دانشکاه آزاد هرمزگان در جایگاه سوم ایستاد.

تیم دانشگاه آزاد تهران شمال با کسب این قهرمانی جواز حضور در مسابقات سوپر فینال ۳ به ۳ روسیه را به دست آورد.

لازم به ذکر است رقابتهای سوپرفینال بسکتبال ۳×۳ دانشجویان از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ آبان ماه سال جاری در کشور روسیه شهر مسکو برگزار خواهد شد.