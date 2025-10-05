به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو در پایان نشست تخصصی که در محل کمیته ملی المپیک و با حضور سرپرستان کاروان های بازیهای پیش رو، مدیران و دبیر کل کمیته ملی المپیک و نماینده وزارت ورزش در محل کمیته برگزار شد؛ اظهار داشت: در ابتدا باید به مجموعه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش خسته نباشید و خداقوت بگویم چرا که اینروزها رویدادهای بسیاری پیش رو داریم که هماهنگی این رویدادها کار بسیار سختی است.

وی تاکید کرد: ورزش بعنوان جایگاه ویژه ای که بین هم میهنان عزیز دارد نیاز است تا بیشتر از پیش حمایت شود و لازم است که قهرمانان ما در رشته های ووشو، کشتی و سایر رشته هایی که عناوین قهرمانی بدست آوردند و باعث شادی ملت عزیزمان می شوند حمایت شوند و این حمایت باید به صورت ویژه از کاروان های ایران در رویدادهای مختلف انجام بگیرد.

صدیقی افزود: در نشست امروز تکلیف سهمیه های رشته های مختلف در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی مشخص شد که با توجه به قدرت و جایگاه ویژه ای که ووشو دارد هر شش سهمیه ممکن را ایران در اختیار گرفت؛ امیدواریم با حضورهر شش قهرمانمان بتوانیم در مسابقات خوش بدرخشیم و نتیجه بسیار خیره کننده ای بدست بیاوریم.

وی در پایان گفت: درحال حاضر اردوهای تیم ملی درحال برگزاری است و ورزشکاران‌مان از ابتدای خرداد ماه در اردو هستند؛ امیدوارم با همت بالا و تلاش مضاعف شش مدال بسیار ارزشمند را برای کاروان ایران بدست بیاورند.