حسینی: سهم سدهای مشهد در تأمین آب شرب به ۲۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی صبح یکشنبه در قرارگاه عملیاتی پایش آب مشهد که با حضور حجت الاسلام راشد یزدی برگزار شد، با اشاره به تنش آبی شدید کلانشهر مشهد اظهار کرد: طرح برخورد با انشعابات و چاه های غیرمجاز دشت مشهد از مهم ترین برنامه های است که با جدیت در دستور کار قرارگاه پایش آب قرار دارد.

فرماندار مشهد بیان کرد: در سنوات قبل سهم سدهای مشهد در تامین آب شرب بیش از ۷۰ درصد بود اما درحال حاضر با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر این عدد به ۲۸ درصد رسیده است.

وی گفت: حفر و تجهیز چاههای جدید، اجرای طرح انتقال آب ازیال شمالی هزار مسجد با ظرفیت ۵۰ میلیون متر مکعب، پیگیری طرح جابجایی پساب با چاه های کشاورزی با حجم ۲۶۰ میلیون مترمکعب پساب و بهره برداری از سد شوریجه تاپایان سال از اقدامات در دست اقدام است.

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه دولت توجه ویژه ای به موضوع آب مشهد دارد و جلسات خوبی با وزیر نیرو و نمایندگان شهر در مجلس شورای اسلامی برگزار شده که امیدواریم شاهد ثمرات آن باشیم.

فرماندار مشهد وضعیت منابع سطحی و سدهای تامین آب مشهد را بحرانی دانست و خاطرنشان کرد: در چهارمین سال خشکسالی هستیم و اکنون سد دوستی کمتر از ۴ درصد و و سدهای اطراف مشهد نیز همین حجم آب دارند لذا پاییز امسال شرایط بسیار نامناسب است و باید مدیریت مصرف صورت گیرد.

مصرف بهینه آب نوعی شکرگزاری به درگاه پروردگار است

در این جلسه حجت الاسلام راشد یزدی، استاد حوزه و دانشگاه و مباحث اخلاقی و اجتماعی نیز در جلسه قرارگاه عملیاتی پایش آب مشهد ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در تامین آب مشهد اظهار کرد: خدمت به خلق خدا عبادت و آب از منظر اسلام از اهمیت بسزایی برخورداراست.

استاد حوزه و دانشگاه و مباحث اخلاقی و اجتماعی توجه به مباحثی همچون کاهش هدر رفت، مدیریت جهادی و برخورد با چاه ها و انشعابات غیرمجاز و پرهیز از اسراف آب را توسط شهروندان ضروری دانست و خاطرنشان ساخت: باید در هر شرایطی شکرگزار نعمات خداوند باشیم و اکنون مصرف بهینه آب نوعی شکرگزاری به درگاه پروردگار است.

لزوم استفاده از لوازم کاهنده مصرف

در ادامه این جلسه حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با تشریح وضعیت آب شهر مشهد گفت: افزایش دمای هوا و کاهش نزولات آسمانی باعث شد در سال جاری صورت گیرد که منجر به کاهش مصرف از ۱۲ هزار و ۹۴۰ لیتر در ثانیه در شرایط اوج مصرف سال گذشته به ۱۱هزار و ۳۰۰ لیتر کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد هدف از تشکیل قرارگاه پایش آب مشهد را برنامه ریزی برای مدیریت مصرف و تامین آب کلان شهر مشهد دانست و اظهارامیدواری کرد: در پاییز و زمستان سال جاری شاهد بارش های مناسب باشیم.

وی در پایان اقامه نماز باران و استفاده از لوازم کاهنده مصرف را در شرایط فعلی ضروری دانست و براطلاع رسانی شرایط کنونی به شهروندان تاکید کرد.