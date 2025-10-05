به گزارش خبرنگار مهر، با دستور محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، جهت اقدام فوری برای حل چالش‌های تامین نهاده دامی به ویژه تامین ارز معوق مانده تجار، فراخوانده شدند.

بنا بر این گزارش، معاون اول رئیس جمهور در پی نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر کمبود جدی نقدینگی در حوزه تامین نهاده های دام و طیور به دلیل معوقات ارزی ۹ ماهه بانک مرکزی به تجار در پی نوشت این نامه آورده است: «با توجه به ضرورت تأمین و ذخیره سازی کالاهای اساسی با فوریت، اقدام لازم مبذول گردد.»

شایان ذکر است، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نامه با اشاره به مصوبات نشست فوق‌العاده کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در راستای حمایت از تامین نهاده های دام و طیور و ترسیم نقشه ای راهبردی در این حوزه برای معاون اول رییس جمهور به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور، تسریع در تخصیص و پرداخت ارز به واردکنندگان فعال در تأمین نهاده ها را خواستار شده بود.

وی همچنین خواستار برقراری تسهیلاتی معادل یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی در صورت تداوم محدودیت‌های ارزی به عنوان قرض به شرکت‌های مذکور تا سقف ۵ میلیون یورو شده بود که به محض تخصیص ارز، تسهیلات اعطایی باید به صندوق توسعه ملی استرداد شود.

به نظر می رسد در صورت تامین به موقع ارز معوق در حوزه نهاده های دام و طیور و تجهیز منابع مالی لازم، ثبات قیمت و استمرار تامین منجر به تعادل بازار شود.