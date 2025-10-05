به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاجبخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) در آئین افتتاح ۹۵ پروژه زیرساختی هواشناسی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در آذربایجان غربی، از افزایش تعداد ایستگاههای هواشناسی کشور به حدود ۴ هزار ایستگاه خبر داد و گفت: با توسعه ایستگاههای هواشناسی بهویژه در مناطق شمالغرب و در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پایش خوبی بر اوضاع جوی کشور حاکم شده است.
وی افزود: توسعه شبکه ایستگاههای هواشناسی نقش مؤثری در افزایش کیفیت دادهها و صدور پیشبینیهای دقیقتر و مطمئنتر دارد. در این مسیر، حمایت برای گسترش فعالیتهای سازمان هواشناسی ضروری است تا بتوانیم بیش از گذشته از جان و مال مردم در برابر مخاطرات جوی و اقلیمی محافظت کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت طرحهای جدید گفت: پروژههایی که امروز به بهرهبرداری رسیدند، از مهمترین زیرساختهای سازمان هواشناسی به شمار میروند و بخشی از آنها برای نخستین بار در کشور اجرا شده است.
وی اظهار کرد: سامانههای اندازهگیری نمایه قائم باد (ویند پروفایلر) برای نخستین بار از امروز فعالیت خود را در فرودگاههای مهرآباد، امام خمینی (ره) و اردبیل آغاز کردند. بهرهبرداری از این سامانهها موجب افزایش ضریب ایمنی پروازها هنگام نشست و برخاست میشود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور اضافه کرد: همچنین فاز عملیاتی شبکه پایش باران در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۵۰ ایستگاه خودکار بارانسنجی بهصورت رسمی آغاز شد. این شبکه که پیشتر بهصورت سنتی فعالیت میکرد، اکنون دادههای بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به شکل برخط اندازهگیری و گزارش میکند.
وی ادامه داد: امروز همچنین شبکه مانیتورینگ تجمعی دادههای جوی در ارومیه، ساختمان ایستگاه سینوپتیک هواشناسی در استان البرز و چهار ایستگاه اقلیمشناسی و بارانسنجی در استان اردبیل افتتاح شد.
تاجبخش مسلمان افزود: افزون بر این، ۶ ایستگاه بارانسنجی خودکار در استان زنجان، ۶ ایستگاه فرودگاهی، اقلیمشناسی و بارانسنجی خودکار در استان مرکزی، چهار ایستگاه بارانسنجی خودکار در استان مازندران و چهار ایستگاه مشابه در استان همدان به بهرهبرداری رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، امروز ۹۵ پروژه هواشناسی با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان در استانهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، مازندران، چهارمحالوبختیاری و کهگیلویهوبویراحمد به بهرهبرداری رسید.
