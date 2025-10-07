محمدزاده: مقامات برای داوطلبی در انتخابات شوراها تا ۲۷مهر استعفا دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز سه شنبه گفت: مقامات مشمول ماده ۴۱ قانون شوراها و پستهای همتراز آنها که قصد داوطلبی برای انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر دارند تا بیستوهفتم مهر مهلت دارند از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در آن پست نباشند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری افزود: اشخاصی که قصد داوطلب شدن برای انتخابات عضویت در شوراهای اسلامی شهر را دارند و در زمان حاضر در مشاغل موضوع ماده چهلویک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران فعالیت دارند، باید قبل از تاریخ بیستویکم مهرماه سال جاری تا بیستوهفتم مهرماه از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
وی افزود: همچنین فاصله بین تاریخ استعفاء و ثبت نام که (از بیستویکم مهرماه سال جاری تا بیستوهفتم دیماه) است، نباید کمتر از سه ماه باشد.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، همزمان با انتخاباتهای میاندورهای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ یازدهم اردیبهشت سال آتی برگزار میشود.
براساس قانون برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب بیستم اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی، انتخابات شوراها از انتخابات ریاستجمهوری ایران تفکیک شده و مدت فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستابه مدت ده ماه تمدید شد.
همچنین تاریخ آغاز فعالیت هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهردارها و دهیارها از بیستوهشتم خرداد سال آینده و مدت فعالیت شوراها مانند دورههای گذشته چهار ساله است.
اطلاعیه شماره یک که به صورت مبسوط به این موضوع پرداخته است از طرف ستاد انتخابات کشور منتشر شده و در دسترس عموم است.
