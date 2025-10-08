طاهری: کیفیت ورزشگاه دربی مهم است؛ مشکلی با حضور در شیراز نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری در حاشیه همایش مشترک مدیران و مربیان لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ما مشکلی برای حضور در ورزشگاه پارس شیراز برای برگزاری دیدار دربی نداریم و کیفیت زمین چمن برای ما اهمیت دارد تا بازیکنان بتوانند نکات تاکتیکی کادرفنی را در زمین پیاده سازی کنند.

او افزود: این همایش را بسیار مفید می‌دانم. با اینکه فدراسیون فوتبال تأکید زیادی روی اجرای استانداردها دارد، اما هنوز تمام موارد عملی نشده و زیرساخت‌ها کامل نیستند. پروتکل‌ها و استانداردها به خوبی اجرا نمی‌شوند و این مسئله را خودم در همین مدت کوتاه به چشم دیده‌ام.

وی تصریح کرد: بحث آبیاری چمن، که یک پروتکل مشخص دارد، باید یک ساعت و نیم قبل از بازی انجام شود. بعد از گرم کردن دو تیم و رفتن آنها به رختکن نیز باید زمین آبیاری شود و حتی بین دو نیمه هم این اتفاق بیفتد. اما در دو بازی اخیر ما در شهر قدس این امر اجرا نشد. این موضوع باعث شد توپ به خوبی روی زمین حرکت نکند و واقعاً مشکل‌ساز باشد. این مسئله را در بازی با المحرق به مسئولان ورزشگاه گوشزد کردم، ولی نتیجه‌ای حاصل نشد. حتی پیش از بازی با تیم میزبان گفتم پمپ مشکل دارد، اما وقتی یک ساعت و نیم قبل از شروع بازی وارد ورزشگاه شدم، دیدم پمپ فعال است. این دومین بازی است که چنین اتفاقی می‌افتد و به همین دلیل احساس کردم لازم است این موضوع را مطرح کنم.

طاهری در ادامه با اشاره به مشکلات کلی زیرساختی گفت: مشکلاتی وجود دارد که همه تیم‌ها با آن مواجه‌اند. هنوز همانطور که قبلاً گفتم اتفاق خاصی نیفتاده و این کاستی‌ها باید جبران شوند. بازیکنان و مربیان هنوز شناخت کامل از یکدیگر پیدا نکرده‌اند، اما این موارد فنی دیر یا زود حل خواهند شد. مشکلات زیرساختی امروز صبح در جلسه‌ای بررسی شد و به نظر من این مسائل باید اول برطرف شود تا ورزشگاه برای یک بازی مهم آماده باشد. بازی که هواداران زیادی دارد و اهمیت بالایی برای تیم دارد.

وی درباره خداحافظی ریکاردو ساپینتو با اعضای تیم در رختکن پس از دیدار دو تیم استقلال و چادرملو توضیح داد: مسلمان هر فردی بخواهد یک مکانی را ترک کند، خداحافظی می کند و او به بازیکنان گفت see you soon آیا این جمله معنی خداحافظی را می دهد؟ باشگاه و هیئت مدیره حمایت خود را از کادر فنی اعلام کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند با ساپینتو به همکاری ادامه دهند. در مورد تقویت کادر فنی با گزینه‌های جدید نیز هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده و اگر اتفاقی بیفتد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرپرست استقلال در پایان درباره وضعیت تمرینات گفت: در این تعطیلات، بازیکنانی که تمرین دارند و کسانی که برای حضور در تیم‌های ملی به خارج از کشور رفته‌اند، با تیم هماهنگ هستند تا بدنشان را حفظ کنند. هر بازیکن بسته به شرایط خود تمرین می‌کند؛ برخی در شهر خود، برخی در ورزشگاه و برخی در پارک. مهم این است که بدن خود را حفظ کنند تا همزمان با آغاز تمرینات رسمی تیم، آماده باشند.

وی درباره حضور رامین رضاییان با ماشین شخصی در ورزشگاه گفت: هیچ بازیکنی با خودرو شخصی به استادیوم نمی‌آید مگر در شرایط خاص، مثلاً با همراهی یکی از بستگان. بعد از پایان بازی نیز بازیکنان آزاد هستند که خودشان به مسیر برگشت اقدام کنند. این موضوع بر عهده خود بازیکن است و باشگاه در این زمینه مسئولیتی ندارد، مگر زمانی که بازیکن با اتوبوس تیم جابه‌جا شود.

سرپرست استقلال در پاسخ به پرسشی درباره محل برگزاری دیدار دربی گفت: هنوز به ما اعلام نشده که بازی‌ها در کجا برگزار خواهند شد. برخی خبرگزاری‌ها پیشنهاداتی داده‌اند و همه رسانه‌ها در این زمینه کار کرده‌اند، اما این موضوع در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد. نکته‌ای که برای ما اهمیت دارد، کیفیت زمین مسابقه است. برای تیم‌های بزرگ کیفیت زمین بسیار مهم است و باید ابتدا زمین را بررسی کنیم. اگر کادر فنی از کیفیت زمین اطمینان حاصل کند، مشکل برگزاری مسابقه در آن مکان وجود نخواهد داشت.