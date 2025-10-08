خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: دور سوم مذاکرات غیرمستقیم بین جنبش مقاومت اسلامی حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر در شرم الشیخ در حالی امروز چهارشنه آغاز شد، که نوعی خوش‌بینی محتاطانه بر این گفتگوها حاکم است. این مذاکرات ساعت ۱۱ به وقت محلی آغاز شد و محور آن بر پرونده اسیران، تضمین عدم تکرار تجاوز اسرائیل به غزه، تعیین نقاط عقب نشینی نیروهای اشغالگر و نیز به جریان افتادن انتقال کمک‌ها به غزه متمرکز است.

حسن رشاد رئیس دستگاه اطلاعات مصر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، ابراهیم کالین رئیس نهاد امنیتی و اطلاعاتی ترکیه، استیو ویتکاف و جرد کوشنر دو فرستاده دونالد ترامپ، در دور سوم این مذاکرات در شرم الشیخ حضور دارند.

فضای مثبت و ساعات سرنوشت ساز

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: در حال حاضر روند مذاکرات شتاب قابل توجهی دارد و طرفین به دستیابی به یک پیشرفت نزدیک شده‌اند، اگرچه هنوز توافق نهایی حاصل نشده یا اختلافات بین دو طرف حل نشده است. هنوز اختلافاتی است که باید حل شود اما رویکرد مثبت است.

رسانه های رژیم صهبیونیستی بیان کردند: پیشرفت هایی در مذاکرات شرم الشیخ حاصل شده است. رویکرد مثبتی وجود دارد اما برخی اختلافات هنوز پابرجاست. خوش بینی درباره دست یابی به توافق وجود دارد. ساعات سرنوشت سازی را پیش رو داریم.

رسانه صهیونیستی هآرتص نیز بیان کرد: برای اولین بار محافل امنیتی به دست یابی به توافق خوش بین هستند.

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه به مذاکرات اعلام کردند: مذاکرات طبق برنامه پیش می رود و امیدواریم که توافق به زودی امضا شود.

کانال ۱۲ نیز گزارش داد: به مرحله حساسی رسیده ایم و به تدریج به دست یابی به تفاهمات نزدیک می شویم.

علاوه بر این، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد: مذاکرات فنی در شرم‌الشیخ به مرحله‌ای حساس و سرنوشت‌ساز رسیده است.

حماس بر آزادی مروان برغوثی و احمد سعدات تاکید دارد

این منابع بیان کردند که فهرست اسامی اسیران فلسطینی که باید آزاد شوند از سوی حماس به میانجی گران تحویل داده شده است که شامل مروان البرغوثی و احمد سعدات است.

در میان خواسته‌های اصلی جنبش حماس برای توافق تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی، نام دو چهره برجسته فلسطینی به چشم می‌خورد که آزادی آن‌ها برای این جنبش از اهمیت بالایی برخوردار است که دو تن از آن‌ها، مروان برغوثی و احمد سعدات هستند.

حماس به شدت بر آزادی مروان برغوثی اصرار دارد. وی که زمانی رهبری شاخه نظامی جنبش فتح را بر عهده داشت، به پنج بار حبس ابد و ۴۰ سال زندان محکوم شده است. برغوثی از رهبران اصلی انتفاضه دوم بود و نظامیان اسرائیلی او را در جریان عملیات موسوم به سپر دفاعی در آوریل (سال ۲۰۰۲) در رام‌الله دستگیر کردند.

احمد سعدات نیز از جمله اسرایی است که حماس آزادی او را مطالبه می‌کند. وی دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین است و مسئولیت ترور وزیر اسرائیلی، رحبعام زئیفی، به او نسبت داده می‌شود. سعدات به ۳۰ سال حبس محکوم شده و از سال ۲۰۰۶ در بازداشت به سر می‌برد.

حماس خواهان عقب نشین کامل است و تل آویو به دنبال عقب نشینی هفتاد درصدی تاکتیکی است

از سوی دیگر برخی منابع اعلام کردند که هم اکنون در شرم الشیخ رایزنی درباره پرونده عقب نشینی اسرائیل از غزه است.

همزمان کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: در جریان مذاکرات، حماس بر عقب نشینی کامل و تضمین های بین المللی اصرار دارد و هیئت اسرائیلی روی طرح ترامپ برای توقف جنگ به عنوان اساس مذاکرات تکیه دارد.

این رسانه اسرائیلی اعلام کرد: برخی محافل امنیتی اسرائیلی گفته اند که اسرائیل آماده عقب نشینی تاکتیکی از هفتاد درصد از غزه و نه عقب نشینی کامل مورد نظر حماس، است.

جلسات فشرده

همزمان منابع خبری اعلام کردند که هم اکنون جلسه ای در شرم الشیخ با حضور ویتکاف، کوشنر و درمر، روسای اطلاعات مصر و ترکیه و نیز نخست وزیر قطر در حال برگزاری است.

یسرائیل هیوم نیزبه نقل ازمنابع آمریکایی اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر اعلام کرده اند تا حماس همه اسیران اسرائیلی را آزاد نکند، مصر را ترک نخواهند کرد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که میانجی گران مصری و قطری پس از جلسه ای که با حماس داشتند در حال رایزنی با هیئت آمریکایی و صهیونیستی هستند.

مواضع رهبران حماس

محمد النزال عضو دفتر سیاسی حماس به موضع گیری درباره فضای حاکم بر مذاکرات شرم الشیخ پرداخت.

وی افرود: فضای کلی مثبت است اما هنوز زود است که ارزیابی از مذاکرات به عمل آید. امیدواریم که ویتکاف فرستاده آمریکایی نقشی مثبت ایفا کند. واکنش مثبت مقاومت برای نتانیاهو غافلگیر کننده بود و او را به سمت میز مذاکرات سوق داد.

همزمان عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس گفت: ما از پیوستن نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، رئیس اطلاعات ترکیه در کنار رئیس اطلاعات مصر به دور جدید مذاکرات در شرم الشیخ استقبال می‌کنیم.

وی افزود: این اقدام، به مذاکرات جاری برای دستیابی به نتایج مثبت جهت توقف جنگ و تبادل اسرا، انگیزه‌ای قوی می‌بخشد.

الرشق تاکید کرد: این امر همچنین فضای مانور نتانیاهو را برای ادامه جنگ و به شکست کشاندن مذاکرات را محدود می کند.

تصاویری از ورود هیئت مذاکره کننده حماس به شرم الشیخ

این اولین تصاویر از هیئت مذاکره کننده حماس پس از تلاش نافرجام دشمن صهیونیستی برای ترور آن‌ها در دوحه است.

حضور هیئت هایی از جهاد اسلامی و جبهه خلق در مذاکرات

این درحالی است که یک منبع مسئول در جنبش جهاد اسلامی به الجزیره گفت: هیئت‌هایی از جنبش جهاد اسلامی و جبهه خلق به مذاکرات شرم‌الشیخ پیوسته‌اند. هیئت گروه‌های فلسطینی خواهان دستیابی به توافقی است که به رنج ملت فلسطین پایان دهد و نسل‌کشی را متوقف کند. گروه‌های فلسطینی امانت‌دار اولویت‌های ملت در رابطه با پایان دادن به جنگ و عقب‌نشینی کامل اشغالگران از غزه خواهند بود. مشارکت گروه‌های فلسطینی در کنار حماس در مذاکرات، یک خواسته‌ ملی فلسطینی است و با استقبال میانجی‌گران روبرو شده است.