به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از بی بی سی امروز پنجشنبه در گزارشی ادعا کرد که به بخش هایی از توافق توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه دست یافته است.

به ادعای این رسانه، اگرچه هنوز جزئیات کامل توافق آتش‌ بس در مرحله اول رسماً فاش نشده است؛ اما آنچه تاکنون می‌ دانیم این است: یک منبع فلسطینی به بی‌ بی‌ سی خبر داد که این توافق تصریح می‌کند که ۲۵۰ زندانی فلسطینی و یک هزار و ۷۰۰ نفر از اهالی غزه که از زمان شروع جنگ توسط نیروهای (اشغالگر) اسرائیل بازداشت شده‌ اند، آزاد خواهند شد. این منبع گفت که حماس تا کنون فهرستی از زندانیان فلسطینی که (رژیم کودک کش) اسرائیل قصد آزاد کردن آنها را دارد، دریافت نکرده است، اما انتظار می‌ رود این موضوع ظرف چند ساعت حل شود.

به ادعای بی بی سی و بی اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، یک مقام ارشد فلسطینی همچنین به این رسانه خبر داد که طبق این توافق، (رژیم اشغالگر) اسرائیل اجازه ورود روزانه ۴۰۰ کامیون کمک به غزه را می دهد و این تعداد به تدریج در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت! به گفته یک مقام کاخ سفید، حماس در طول مرحله اول توافق ۲۰ اسیر زنده نزد خود را آزاد خواهد کرد.

حماس پیشتر در بیانیه ای با تأیید توافق توقف جنگ صهیونیست ها علیه مردم مظلوم در غزه از ترامپ، کشورهای میانجی و طرف‌ های عربی و اسلامی خواست تا اشغالگران صهیونیست را به اجرای کامل توافق، ملزم کند.