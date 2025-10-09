اقدامی موثر در تعیین تکلیف پسماند روی زنجان انجام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان با بیان اینکه تعیین تکلیف پسمانده‌های روی در استان ضروری است گفت: تا به امروز اقدامات موثری در این خصوص انجام نشده است، در این راستا مدیران و متولیان باید مطابق قوانین و مقررات به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه از وظایف اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه دفاع از اصول محکمات نظام و انقلاب است، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی بر اساس وظایف قانونی اهتمام جدی در حوزه حفظ حقوق عامه انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان اضافه کرد: دستگاههای متولی در خصوص ساماندهی پسماندها و حل مشکلات آن اقدامات موثر و لازم انجام دهند.

حجت الاسلام فرجی برحق گفت: با توجه به اینکه از موضوعات جلسه امروز گزارش اداره کل صمت استان در خصوص اجرای سامانه مانیتورینگ در معادن زنجان بود که با گزارش داده شده و اقدامات خوب انجام شده دستگاه قضایی با جدیت به دنبال اجرای کامل طرح مانیتورینگ معادن استان می‌باشد و در این خصوص اراده جدی است.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح مانیتورینگ در معادن استان از میزان اضافه برداشت از معادن و بروز تخلفات جلوگیری خواهد شد.

در این جلسه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن ارائه گزارش اقدامات بر اجرای مصوبات حفظ حقوق بیت المال تاکید کردند.