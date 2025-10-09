خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: سخنگوی سابق ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش اعلام کرد که در سایه دستیابی به آتش بس، مهره هایی که با نظامیان صهیونیست در غزه همکاری داشته اند هرگز نمی توانند وارد اراضی اشغالی شوند.

وی افزود، آنها باید به تنهایی با سرنوشتی که در انتظارشان است رو به رو شوند. سخنگوی سابق ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ما کسی را مجبور به همکاری با خودمان نکردیم و آنها باید با پیامدهای تصمیماتشان رو به رو شوند.

به نظر می رسد تاریخ مصرف این مزدوران برای رژیم صهیونیستی به پایان رسیده است.

پیشتر نیز رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: به نظر می‌رسد سرنوشت گروهک «یاسر ابو شباب» و شبه‌نظامیانی که سازمان شاباک در غزه تشکیل داده است، بدتر از سرنوشت ارتش جنوب لبنان خواهد بود.

بر اساس این گزارش بسیاری از عناصر این سازمان تماس‌هایی را برای تسلیم خود به حماس آغاز کرده‌اند.

گروهک یاسر ابوشباب یک باند جنایتکار محلی در داخل غزه است که با حمایت نظامیان صهیونیست اقدام به حمله به مراکز توزیع کمک های بشردوستانه و تبدیل کردن این مناطق به صحنه های کشتار جمعی می کردند. این مزدوران ماموریت های دیگری هم برای ایجاد آشوب و هرج و مرج انجام می دادند.

یک مرکز حقوق بشری اعلام کرد که این افراد مسلح، یونیفرم خاص نظامی با آرم مبارزه با تروریسم فلسطینی! بر تن دارند که این پوشش ویژه باند یاسر ابوشباب بوده و مقر آن در مناطق تحت کنترل اشغالگران صهیونیست است و با دستور ارتش اشغالگر عمل می کنند.

مزدوران رژیم صهیونیستی چه کسانی هستند؟

اواسط خردادماه امسال «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» و از سیاستمداران سابق رژیم صهیونیستی از طرح جدید تل آویو در غزه مبنی بر حمایت مالی و تسلیحاتی کابینه نتانیاهو از یک گروه هرج و مرج طلب وابسته به داعش رونمایی کرد.

یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز در اظهاراتی تند علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم، او را به مسلح‌سازی پنهانی باندهای مرتبط با داعش در نوار غزه متهم کرد.لاپید گفت: نتانیاهو از پشت پرده و بدون هیچ برنامه‌ریزی راهبردی، به گروهک‌هایی در غزه که با داعش ارتباط دارند، اسلحه می‌دهد. این اقدامات غیرمسئولانه تنها به فاجعه‌های جدید منجر خواهد شد.

وی هشدار داد که سلاح‌هایی که امروز وارد غزه می‌شوند، در نهایت علیه نظامیان ارتش و اسرائیلی‌ها استفاده خواهند شد.

خبرگزاری شهاب نیز در این رابطه به بررسی ابعاد راهبردی و پیامدهای این اقدام خطرناک رژیم پرداخت و این موضوع را از طریق یک کارشناس مسائل منطقه‌ای بررسی کرد.

«رامی ابوزبیده» کارشناس مسائل نظامی و امنیتی، اقدام رژیم صهیونیستی در خصوص تجهیز گروه‌های شبه نظامی و تروریستی داخلی در غزه را با اهداف و پیامدهای زیر دانست:

اول: اهداف نظامی و امنیتی

۱- تلاش برای ایجاد نسخه جدید ارتش لحد یا کانال‌های ارتباطی روستایی

۲- ایجاد شکاف در جبهه داخلی مقاومت

۳- تبدیل مناطق اشغال شده به بخش‌های با نفوذ اطلاعاتی رژیم صهیونیستی

پیامدهای حساس امنیتی این اقدام

۱- بهره‌برداری از شرایط فروپاشی اجتماعی در غزه

۲- اجرای توطئه‌های نتانیاهو در غزه خارج از چارچوب مؤسسات رسمی

این کارشناس مسائل نظامی به شاخص‌های میدانی و امنیتی خطرناک این اقدام نیز اشاره و تاکید کرد که تصاویر شبه نظامیان با لباس‌های نظامی و تجهیزات پیشرفته و جدید نظیر کلاه خود و جلیقه‌های ضد گلوله و تسلیحات مدرن، نشان دهنده حضور مستقیم یگان‌های لجستیک ارتش صهیونیستی برای تجهیز این گروه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی در پس این اقدام به دنبال گسترش هرج و مرج و ناامنی در غزه و سو استفاده از گروه‌های تروریستی برای تأمین این هدف است.

به گفته این کارشناس مسائل راهبردی، رژیم صهیونیستی تلاش دارد از ایجاد هرج و مرج به عنوان سلاحی برای هدف قرار دادن حاکمیت میدانی مقاومت استفاده کند.

وی افزود: به همین علت است که گروه‌های مقاومت اخیراً هجمه اطلاعاتی گسترده‌ای را علیه این شبه نظامیان آغاز کرده‌اند، چرا که نسبت به خطر بالای این گروه‌های هرج و مرج طلب برای ثبات اجتماعی و سیاسی در نوار غزه آگاهی کامل دارند.

تروریست مورد حمایت تل آویو در غزه کیست؟

مرکز اطلاع رسانی غزه در گزارشی به بررسی شخصیت «یاسر ابو شباب» تروریست اهل غزه پرداخته که کابینه رژیم صهیونیستی به حمایت مالی و تسلیحاتی از شبه نظامیان تحت امر وی اقدام می‌کند. یاسر ابو شباب متولد ۱۹۹۳ در شهر رفح در جنوب نوار غزه است که با افشای طرح رژیم صهیونیستی در غزه، به یکی از چهره‌های جنجالی و بحث‌برانگیز در جریان جنگ جاری تبدیل شد.

او که پیش از عملیات «طوفان الاقصی» به اتهامات جنایی در نوار غزه زندانی بود، پس از بمباران مقرهای امنیتی توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی از زندان آزاد شد و به سرعت به فرمانده گروهکی مسلح بدل شد که اکنون از سوی مقاومت فلسطین به عنوان «باند یاسر ابو شباب» شناخته می‌شود. این گروهک متهم به همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی است.

در تاریخ ۳۰ مه ۲۰۲۵، گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس ویدیوهایی منتشر کرد که در آن عملیات علیه یک گروهک از نیروهای ویژه ارتش صهیونیستی (نیروهای عرب‌نمای صهیونیستی) در شرق رفح به تصویر کشیده شده بود. طبق گفته منابع امنیتی مقاومت، این نیروها همراه با گروهکی از مزدوران فلسطینی وارد منطقه شده بودند که از جمله آن‌ها افراد وابسته به یاسر ابو شباب بودند.

این باند که ابتدا با نام «دستگاه مبارزه با تروریسم» معرفی شد و سپس به «نیروهای مردمی» تغییر نام داد، مسئول گشت‌زنی در مناطق مرزی، رصد فعالیت‌های مقاومت و همچنین سرقت کمک‌های انسان‌دوستانه از غزه است. برخی برآوردها شمار اعضای این گروه را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر عنوان کرده‌اند که در مناطق نزدیک به مواضع ارتش رژیم صهیونیستی به ویژه در نزدیکی معبر کرم ابو سالم و نقاط توزیع کمک‌ها در غرب رفح فعالیت دارند.

طبق گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، به نقل از اسناد داخلی سازمان ملل، یاسر ابو شباب رهبری عملیات سازمان یافته برای غارت کمک‌های بشردوستانه به غزه را بر عهده دارد. او در پوشش هماهنگی برای ارسال کمک‌ها، روابط میدانی نزدیکی با ارتش رژیم صهیونیستی برقرار کرده و اقداماتش مستقیماً در خدمت اشغالگران قرار دارد.

ابو شباب تلاش کرده با تکیه بر پیشینه قبیله‌ای خود در میان قبایل جنوب غزه، از حمایت اجتماعی بهره‌مند شود، اما سران قبیله ترابین -که از اصلی‌ترین قبایل منطقه به شمار می‌روند- با صدور بیانیه‌ای رسمی در ۳۰ مه ۲۰۲۵ از او برائت جستند. در این بیانیه تأکید شده است که قبیله‌ای که ده‌ها شهید در صفوف مقاومت داده، هرگز از کسی که در خدمت دشمن باشد، پشتیبانی نخواهد کرد.

خانواده یاسر نیز در اقدامی کم‌سابقه، با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که با روشن شدن نقش او در همکاری با نیروهای اشغالگر و تلاش ناکامش برای تبرئه خود، هرگونه رابطه با وی را قطع کرده و او را مستحق پیگرد و مجازات دانستند. در این بیانیه آمده است: یاسر ابو شباب و هر کس که با او همکاری کند، خارج از حمایت خانواده است و خونش هدر است مگر آن‌که خود را تسلیم کرده و توبه کند.