به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آکسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد طی روز دوشنبه آتی به مصر سفر کرده و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور دیدار کند.

بر اساس این گزارش، قرار است ترامپ در جریان سفر به مصر در مراسم امضای توافق آتش بس غزه با مشارکت دیگر کشورهای تضمین کننده این آتش بس یعنی قطر، ترکیه و مصر شرکت کند.

چهار منبع آگاه اعلام کردند که ترامپ قصد دارد یک نشست بین المللی در خصوص نوار غزه برگزار کند. این نشست احتمالا روز سه شنبه در شرم الشیخ با حضور نمایندگان آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، قطر، امارات، اردن، ترکیه، عربستان، پاکستان و اندونزی در مصر برگزار خواهد شد.