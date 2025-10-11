امدادرسانی به ۹ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۳ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفت روز گذشته ۹ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوست، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۲۰ نفر را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه چهار مورد واژگونی و دو مورد برخورد سواری‌ها با یکدیگر امداد رسانی شدند، افزود: سه مورد دیگر انحراف سواری، سقوط از پل و برخورد با تپه بوده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه در مجموع این حوادث سه نفر جان باختند، ابراز داشت: سقوط از پل ساینا کیلومتر ۳۵ محور سرخه- آرادان دو کشته و واژگونی مزدا دو کابین کیلومتر ۲۵ محور میامی- جاجرم یک کشته برجای گذاشته است.

درخشان با بیان اینکه مهمترین حادثه رانندگی به لحاظ تعداد مصدومان و خودروهای درگیر به تصادف زنجیره‌ای چهار سواری کیلومتر ۵۶ محور سرخه به آرادان مربوط می‌شود، تصریح کرد: این حادثه مصدومیت هفت نفر را رقم زده است.

وی با بیان اینکه انحراف از جاده پژو پارس کیلومتر ۲۰ محور ایوانکی به آبسرد چهار مصدوم بر جای گذاشت، افزود: تصادف تیبا و تریلی کیلومتر دو محور آرادان- سرخه و برخورد با تپه پراید کیلومتر ۵۵ محور دامغان سمنان هر کدام سه مصدوم داشته است.

وی اضافه کرد: به مجموع حوادث شامل واژگونی پراید محور دامغان به چشمه علی، واژگونی پژو پارس محور سبزوار به میامی و واژگونی چری محور آرادان به گرمسار هر کدام با یک مصدوم امداد رسانی انجام گرفته است.