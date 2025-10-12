رضا مظهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز دولت چهاردهم تاکنون، ۱۰۹ پروژه آموزشی با ۳۹۹ کلاس درس و زیربنای ۵۴ هزار و ۴۰۶ مترمربع در استان مرکزی به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: از مجموع پروژههای بهرهبرداریشده در استان، ۱۸ پروژه در شهرستان خنداب واقع شده است.
مظهری تصریح کرد: شهرستان خنداب در حال حاضر دارای ۱۳۶ فضای آموزشی شامل ۱۰۹ فضا در مناطق روستایی و ۲۷ فضا در نقاط شهری است.
وی ادامه داد: این طرحها مجموعهای از فضاهای آموزشی و پرورشی در نقاط مختلف استان را در بر میگیرد که با هدف افزایش سرانه فضاهای آموزشی و نوسازی مدارس فرسوده به بهرهبرداری رسیدهاند.
مظهری تاکید کرد: از این تعداد، ۶۵ پروژه با ۲۶۵ کلاس و زیر بنای ۲۹ هزار و ۶۵۵ متر مربع در دوره اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از بهمن ماه سال گذشته تاکنون تکمیل و تحویل شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: در سالهای اخیر، با حمایت دولت و مشارکت خیرین مدرسه ساز، اقدامات قابلتوجهی در حذف مدارس کانکسی و افزایش سرانه فضاهای آموزشی انجام شده است.
وی افزود: برای دستیابی به استانداردهای مطلوب آموزشی، همچنان نیازمند تداوم حمایت خیرین و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی هستیم.
مظهری تصریح کرد: مشارکت مردم و خیرین در طرحهای نوسازی مدارس، علاوه بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، زمینهساز تحقق عدالت آموزشی در سراسر استان نیز شده است.
سه پروژه آموزشی جدید در خنداب به بهرهبرداری رسید
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: سه پروژه آموزشی جدید در شهرستان خنداب با هدف گسترش عدالت آموزشی و ارتقای فضاهای پرورشی به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این پروژهها با مشارکت مردم و خیران مدرسهساز و همزمان با بهرهبرداری از ۲ هزار و ۴۰۷ پروژه آموزشی، ۳ هزار و ۸۶۳ میدان همدلی و ۱۳ هزار و ۵۷۶ مدرسه در قالب طرح ملی شهید عجمیان در سراسر کشور به ثمر رسید.
مظهری تصریح کرد: این پروژهها در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی و ارتقای فضاهای پرورشی در کشور اجرا شده و نقش مؤثری در بهبود زیرساختهای آموزشی مناطق مختلف دارند.
وی ادامه داد: همزمان با سراسر کشور، سه پروژه آموزشی مدرسه ۶ کلاسه روستای کرکان در شهرستان خنداب، مدرسه ۳ کلاسه ضیاآباد در شهرستان فراهان و مدرسه ۲ کلاسه روستای ارکوین به بهرهبرداری رسید.
مظهری تاکید کرد: هولدینگ عظام خودرو نیز پیشتر در چارچوب انجام مسئولیتهای اجتماعی خود، در ساخت و احداث مدارس استان مشارکت فعال داشته است.
نظر شما