موسوی: مسئولان در زمینه عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میر یعقوب موسوی در خطبههای نماز جمعه شهر زنجان با بیان اینکه مسئولان به معیشت مردم توجه کنند و برای مقابله با گرانی و تورم برنامه عملیاتی و هدفمند داشته باشند، گفت: مسئولان در زمینه عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تلاش کنند.
وی افزود: سفره مردم را رنگین کنید، افراد سودجو را پاسخگو و محاکمه کنید و عدالت اقتصادی را برقرار سازید.
موسوی همچنین به مسائل فرهنگی و حجاب اشاره کرد و با بیان اینکه «حجاب حق خداست»، ادامه داد: مسئولان با افرادی که به دنبال ایجاد بینظمی و انحراف فرهنگی هستند، برخورد کنند.
امامجمعه موقت زنجان افزود: برخی از این افراد آموزش دیدهاند و لازم است هدایت و پاسخگویی به آنها به صورت جدی انجام شود.
حجتالاسلام موسوی از مردم خواست در امور مذهبی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و در تکمیل طرحهای مربوط به عتبات عالیات کمکرسانی کنند.
وی یادآور شد: صحنهای مذهبی همچون صحن کبری همچنان در حال تکمیل هستند و مشارکت مردم برای پیشبرد این پروژهها ضروری است.
حجت الاسلام موسوی با استناد به حدیث پیامبر اکرم (ص) گفت: حرص و بخل، پیروی از هوای نفس و خودپسندی و خودبرترپنداری، سه صفت مضر انسانهاست.
وی ادامه داد: حرص و بخل انسان را از بهرهمندی از مواهب الهی محروم میکند و حتی انسان بخیل «بوی بهشت» را نخواهد بوید. همچنین پیروی از هوای نفس، انسان را به گناه و انحراف میکشاند و آرزوهای دور و دراز او را از مسیر حق منحرف میسازد.
امامجمعه موقت زنجان با بیان اینکه نفس منبع زشتیها و مرکز پلیدیهاست، افزود: اطاعت از نفس انسان را از سعادت دور میکند. همچنین خودپسندی و برتریجویی موجب تحقیر دیگران و غلبه غرور و خودخواهی در انسان میشود.
موسوی افزود: تاریخ نشان داده خداوند کسانی که از حق و عدالت منحرف میشوند را به زمین زده است.
امامجمعه موقت زنجان به وضعیت منطقهای و سیاستهای بینالمللی پرداخت و از سکوت برخی دولتها در قبال کشتار جمعیتهای بیدفاع در غزه انتقاد کرد و گفت: امروز رژیم اشغاگر قدس، در میان سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر دست به ترور و جنایتهای گسترده
موسوی با بیان اینکه ایران بزرگترین قربانی تروریست در جهان است، حمایت آمریکا و دولتهای اروپایی را از گروههای ترویستی را یادآور شد و گفت: منافقان بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رساندهاند.
