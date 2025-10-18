علت اتفاق ناگوار برای والیبالیست جوان ایران در قطر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان که در فصل ۶-۲۰۲۵ در الریان قطر بازی خواهد کرد، روز گذشته در هنگام ریکاوری در استخر از هوش رفت و با تلاش پزشکان احیا شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید و در حال حاضر به منظور گذراندن مراحل درمان با تشخیص پزشکان و تجویز دارو در خواب مصنوعی به سر می‌برد.

بر اساس گزارش‌های پزشکی، تمام اعضای بدن صابر کاظمی از جمله قلب، ریه، کبد و … در صحت و سلامت کامل است و در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های دوحه تحت مراقبت شدید پزشکی است.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال روز گذشته پس از شنیدن این خبر بلافاصله با همتای قطری خود تماس گرفت و خواهان پیگیری فوری این موضوع شد و فدراسیون قطر و باشگاه الریان اعلام کردند نهایت تلاش خود را برای بهبودی کامل این بازیکن خوب کشورمان خواهند کرد.

تقوی از علی الگواری رئیس فدراسیون قطر خواست شخصاً به این موضوع رسیدگی کند و صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان در صورت لزوم به مجهزترین بیمارستان دوحه منتقل شود و در آنجا تحت مراقبت قرار گیرد.

همچنین قاسم برزمینی مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در این مورد گفت: علت این حادثه برق گرفتگی در استخر هتل محل اقامت بوده است. این بازیکن بعد از تمرین قصد شنا در استخر را داشت که این حادثه برای وی رخ داده است. کاظمی یک بار به هوش آمده ولی پزشکان برای کنترل علائم حیاتی وی او را بی‌هوش کردند و اقدامات درمانی با جدیت ادامه دارد.