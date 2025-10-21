  1. ورزش
سرمربی الوحدات:شرایط مشابهی با استقلال داریم/ می‌خواهیم با برد برگردیم

سرمربی تیم فوتبال الوحدات گفت: شرایط ما با استقلال مشابه است و برای کسب پیروزی تلاش می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال محمود در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: ابتدا از تیم استقلال بابت میزبانی خوب تشکر می‌کنم. هر دو تیم شرایط مشابهی در جدول داریم و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با کسب سه امتیاز، به پیروزی در این دیدار برسیم.

او افزود: ما در این بازی ۴ بازیکن خود را در اختیار نداریم و با سایر نفراتی که در اختیار داریم خودمان را برای بازی با استقلال آماده کرده ایم و تلاش می کنیم که پیروز از زمین خارج شویم.

محمود تصریح کرد: من تیم را به تازگی در اختیار گرفته ام و آمده ایم که با پیروزی ایران را ترک کنیم. با توجه به نتایجی که استقلال در دیدارهای اخیر خود کسب کرده است پیروزی در بازی فردا برای آنها اهمکیت دارد اما ما آمده ایم که سه امتیاز را به دست آوریم.

او در پایان گفت: احترام زیادی برای بازیکنان استقلال قائل هستیم و می‌دانیم این تیم بزرگ است، اما برای ما فرقی نمی‌کند و دنبال نتیجه هستیم. استقلال تیم بزرگ و شناخته شده‌ای در آسیاست، ولی برای ما تفاوتی ندارد و می‌خواهیم برنده شویم.

