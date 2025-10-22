به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه با قضاوت داوران عربستانی در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. منیر الحدادی (۱۰) و یاسر آسانی (۴۴) برای استقلال گلزنی کردند.

ریکاردو ساپینتو پس از این دیدار گفت: در نیمه اول نمایش خوبی داشتیم و به گل رسیدیم. در نیمه دوم به دنبال این بودیم که بازی را کنترل کنیم. این فرصت را داشتیم که تعداد گل هایمان را اضافه کنیم اما متاسفانه کوشکی کارت قرمز دریافت کرد و بازی با همین نتیجه تمام شد. ما هم ناچار شدیم که بازی را کنترل کنیم. به بازیکنانم تبریک می گویم. استقلالی که من می خواهم همین است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در این دیدار گفت: به این باور رسیده ام که دیگر نمی خواهم خط دفاعی ام را جابجا کنم. مگر این که بازیکنان دچار مصدومیت شوند. صالح حردانی خوب کار می کند و فعلا در همان پست بازی خواهد کرد. مگر این که احساس کنم که او افت کرده است.

ساپینتو ادامه داد: ما بازیکنان جوان خوبی داریم که از آنها استفاده می کنیم. این جوانان نمایش خوبی داشته اند و جواب اعتماد من را داده اند. ما گزینه های زیادی داریم و می توانیم از بازیکنان زیادی استفاده کنیم. ما بازی خوبی را انجام دادیم و به آن افتخار می کنیم.

سرمربی استقلال در ادامه بر هماهنگی تیمش تاکید کرد و گفت: همه بازیکنان ما شانس بازی دارند. آنها با هم هماهنگ هستند و من الان یک تیم در اختیار دارم. این همان استقلالی است که من می خواهم.

