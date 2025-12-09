حاتمی:مجوز جذب دانشجوی خارجی در مجتمع آموزش عالی اسفراین اخذ شد

محمد حاتمی در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، با اخذ مجوز رسمی از سازمان امور دانشجویان، به جمع مراکز آموزش عالی بین‌المللی کشور پیوست.

وی ادامه داد: این مجوز که بر اساس ضوابط دقیق و پس از بررسی‌های کارگروه پذیرش صادر شده است، امکان جذب دانشجویان بین‌المللی را با ظرفیت ٧٨ دانشجو در مقطع کارشناسی و ٣ دانشجو کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی آینده فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: این رویداد مهم، گامی بلند در راستای بین‌المللی سازی آموزش عالی، تعامل علمی با جامعه دانشگاهی جهان و تقویت جایگاه علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین است.