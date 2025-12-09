یاسر عربی در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا چهارشنبه نوزدهم آذرماه ۱۴۰۴ به شهرستان گرمسار سفر خواهد کرد.
وی افزود: این سفر با محوریت ارتقای زیرساختهای درمانی و بهبود سطح خدمات رفاهی به شهروندان گرمساری برنامهریزی شده است.
عربی با اشاره به برنامههای وزیر در این سفر گفت: از مهمترین برنامههای این بازدید، حضور در مزار شهدای ایوانکی و ادای احترام و سپس بازدید از کلینیک امام خمینی (ره) و درمانگاه تأمین اجتماعی این شهرستان است.
وی خاطرنشان کرد: بازدید از خطوط تولید شرکت معدنی املاح ایران نیز از دیگر بخشهای برنامه سفر وزیر کار به گرمسار خواهد بود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی این سفر را فرصتی ارزشمند برای پیگیری مطالبات حوزه درمان و رفاه حوزه انتخابیه خود دانست و تصریح کرد: انجام این سفر نشاندهنده توجه دولت به توسعه متوازن و رفع نیازهای استانها است.
عربی گفت: امیدواریم نتایج ملموس و مثبتی از این سفر برای مردم شریف گرمسار و آرادان به ارمغان بیاید.
نظر شما