به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویهرا پس از برد یک بر صفر پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک از هفته چهاردهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت به: فکر میکنم قبل از اینکه پیشنهاد پرسپولیس را قبول میکردم باید بندی برای سفید شدن موهایم اضافه میکردم. همانطور که گفتم بازی آسان نداریم. امروز هم بخصوص در نیمه دوم اینگونه بود.
سرمربی پرسپولیس بار دیگر تاکید کرد: خیلی روشن است مواردی باید در تیم ما بهتر شود و با خیال راحت تمام موارد را انجام دهیم. نکات مثبت تیم را هم باید دید و آن را تقویت کنیم. کار هماهنگ شده ای در تمرین داشتیم که از همان روش گل زدیم. از بازیکنان و کادرفنی بابت همه تلاشها تشکر میکنم.
وی درباره عملکرد خطوط سه گانه پرسپولیس تصریح کرد: در دفاع و هافبک خوب بودیم اما در زدن ضربات نهایی باید بهتر عمل کنیم.
اوسمار درباره عقبنشینی پرسپولیس پس از گلزنی یادآور شد: این را قبول ندارم. نیمه اول شانسهای خوبی ایجاد کردیم. در نیمه دوم عادی بود که آنها میخواستند جلو بیایند و بازی را به تساوی بکشند.
سرمربی سرخپوشان پایتخت درباره ترس هواداران از تغییر نتیجه بازی به خاطر زدن حداقل گل به حریفان گفت: فوتبال خوب زمین خوب میخواهد. توپ در وسط مسابقه وقتی میخواست به خدابندهلو برسد چند بار بالا و پایین میرفت. من عادت ندارم به زمین و داور اعتراض کنم اما زمین خوب برای بازی زیبا میخواهیم. از بازیکنانم راضی هستم.
او در واکنش به صحبتهای حسینی مبنی بر اتلاف وقت بازیکنان پرسپولیس تصریح کرد: چنین چیزی ندیدم اما به نظرشان احترام میگذارم.
سرمربی پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: فوتبال همین است. گاهی تیم نتیجه میگیرد اما زیبا بازی نمیکند و شاید هم هوادار اعتراض کند. در برزیل هم همینطور است. امیدوارم فرصت پیدا کنیم و بتوانیم هوادار و خبرنگاران را راضی کنیم.
