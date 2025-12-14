  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰

گردان‌های قسام: حق ما برای پاسخ به رژیم صهیونیستی محفوظ است

شاخه نظامی جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای ضمن تأیید رسمی شهادت «رائد سعد» از فرماندهان ارشد گردان‌های قسام، بر حق خود برای پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی با تمام توان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای، شهادت «رائد سعد» فرمانده بخش ساخت تجهیزات نظامی در این گردان‌ها را در عملیات ترور رژیم صهیونیستی، رسما اعلام کرد و شهادت او را تسلیت گفت.

در بیانیه گردان های قسام آمده است: فرمانده بزرگ ما «رائد سعد» پس از دوران طولانی و برجسته فداکاری و خدمت در عرصه‌های مختلف جهاد و مقاومت، به سوی پروردگارش رهسپار شد. این شهید بزرگوار با فرماندهی بخش صنایع نظامی گردان‌های قسام، که در عملیات طوفان الاقصی یکی از مهمترین ارکان خلاقیت مقاومت ما را تشکیل داد، مسیر جهادی خود را به اوج رساند.

گردان های قسام تأکید کرد: دشمن با ترور فرماندهان و فرزندان ملت فلسطین و با تجاوز روزانه و مداوم خود علیه ملت ما در مناطق مختلف نوار غزه، از تمام خطوط قرمز عبور کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است که دشمن صهیونیستی حتی «طرح ترامپ» را نادیده می‌گیرد و رئیس جمهور آمریکا و میانجی‌ها باید مسئولیت این تجاوزات خطرناک را بر عهده بگیرند.

گردان های قسام با بیان اینکه فرمانده جدیدی را برای انجام وظایفی که قبلاً شهید ابومعاذ (رائد سعد) بر عهده داشت، منصوب کرده‌ تأکید کرد: مسیر جهاد ما متوقف نخواهد شد و ترور رهبران، عزم و اراده ما را تضعیف نخواهد کرد.

شاخه نظامی جنبش حماس در پایان بیانیه خود به رژیم صهیونیستی هشدار داد: حق ما برای پاسخ به تجاوز اشغالگران تضمین شده است و ما حق داریم با تمام قوا از خود دفاع کنیم.

