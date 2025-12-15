بارش باران و برف از اواخر امشب در استان کرمان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر دوشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدارهای نارنجی شماره ۴ و قرمز شماره ۱، از اواخر وقت امشب تا روز جمعه در سطح استان کرمان علاوه بر افزایش ابر، بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد و وقوع پدیده مه گرفتگی و کاهش دید پیش بینی می‌شود.

همچنین بیشترین میزان بارش طی روزهای سه شنبه تا جمعه و در نیمه جنوبی و غرب استان کرمان برآورد می‌شود، لذا آب گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی و لغزندگی سطح جاده‌ها در مناطق سردسیر محتمل می‌باشد.

بر اساس این اطلاعیه به لحاظ دمایی نیز از روز جمعه کاهش محسوس دما و احتمال خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی و گلخانه‌ها در نیمه جنوبی استان کرمان دور از انتظار نیست.