به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی برترین کشتی‌گیران رنکینگ سال ۲۰۲۵ را در هر ۳۰ وزن اعلام کرد. جایگاه این کشتی‌گیران بر اساس امتیازهای کسب‌شده در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵، رقابت‌های قاره‌ای و چهار مرحله از سری مسابقات رنکینگ تعیین شده است.

در ادامه، فهرست کشتی‌گیران صدرنشین رنکینگ اتحادیه جهانی در تمامی اوزان آمده است:

کشتی آزاد

ایالات متحده سه کشتی‌گیر دارد که در اوزان خود به عنوان نفر اول رنکینگ سال ۲۰۲۵ معرفی شده‌اند؛ زاهد والنسیا در وزن ۸۶ کیلوگرم، ترنت هیدلی در ۹۲ کیلوگرم و کایل اسنایدر در ۹۷ کیلوگرم که هر سه قهرمان جهان هستند. بحرین نیز دو نماینده در صدر رنکینگ دارد؛ خضر سایپودینوف در وزن ۷۹ کیلوگرم و شمیل شاریپوف در وزن ۱۲۵ کیلوگرم. چونگ‌سونگ هان، قهرمان جهان وزن ۵۷ کیلوگرم از کره شمالی، و زاور اوگویف، قهرمان جهان وزن ۶۱ کیلوگرم، نیز در جایگاه نخست قرار گرفتند.

ایران، ژاپن و اسلواکی هم هر کدام یک کشتی‌گیر صدرنشین دارند؛ رحمان عموزاد، قهرمان جهان وزن ۶۵ کیلوگرم از ایران، یوشینوسوکه آئویاغی از ژاپن در وزن ۷۰ کیلوگرم و تاجموراز سالکازانوف، دارنده مدال برنز جهان از اسلواکی، در وزن ۷۴ کیلوگرم.

فهرست نفرات اول رنکینگ کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: چونگ‌سونگ هان (کره شمالی)

۶۱ کیلوگرم: زاور اوگویف (UWW)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد (ایران)

۷۰ کیلوگرم: یوشینوسوکه آئویاغی (ژاپن)

۷۴ کیلوگرم: تاجموراز سالکازانوف (اسلواکی)

۷۹ کیلوگرم: خضر سایپودینوف (بحرین)

۸۶ کیلوگرم: زاهد والنسیا (آمریکا)

۹۲ کیلوگرم: ترنت هیدلی (آمریکا)

۹۷ کیلوگرم: کایل اسنایدر (آمریکا)

۱۲۵ کیلوگرم: شمیل شاریپوف (بحرین)

کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: واختانگ لولیا (گرجستان )

۶۰ کیلوگرم: علیشیر گانیف (ازبکستان)

۶۳ کیلوگرم: آیتجان خالماخانوف (ازبکستان)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (ایران)

۷۲ کیلوگرم: عبداله علی اف (ازبکستان)

۷۷ کیلوگرم: احمت ایلماز (ترکیه)

۸۲ کیلوگرم: گلا بولکوادزه (گرجستان)

۸۷ کیلوگرم: الکساندر کوماروف (صربستان)

۹۷ کیلوگرم: الکس زوکه (مجارستان)

۱۳۰ کیلوگرم: دارویش ویتک (مجارستان)