عبداللهی: محورهای شمالی استان کرمان برف روبی و نمک پاشی شد

کرمان- مدیر کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای کرمان از اجرای عملیات برفروبی و نمک پاشی در ۵۰ کیلومتر از محورهای شمالی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ کیلومتر از محورهای شمال استان کرمان برف روبی شد گفت: از همان ابتدای بارش برف ضمن حضور در گردنه‌های جوزم (محور انار_ شهربابک) و گردنه کفنوییه (محور بافت- کرمان) در جریان عملیات برف روبی قرار گرفت و توصیه‌های لازم برای آماده باش ۲۴ ساعته را به راهداران مستقر در محور مذکور ارائه کرد.

وی افزود: با استفاده از ۲۰۰ تن شن و نمک ۲۵ کیلومتر از محور سیرجان- کرمان با بکارگیری ۸ دستگاه ماشین آلات راهداری برف روبی و نمک پاشی شد.

عبداللهی، میزان شن و نمک استفاده شده در محور بافت- کرمان را ۱۵۰ تن با استفاده از چهار دستگاه ماشین آلات راهداری اعلام کرد و افزود: راهداران همچنین ۵ کیلومتر از محور سرچشمه- رفسنجان «گردنه سرچشمه» را نیز با ۱۵ تن شن و نمک، نمک پاشی کردند.

