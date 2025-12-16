عبداللهی: محورهای شمالی استان کرمان برف روبی و نمک پاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ کیلومتر از محورهای شمال استان کرمان برف روبی شد گفت: از همان ابتدای بارش برف ضمن حضور در گردنه‌های جوزم (محور انار_ شهربابک) و گردنه کفنوییه (محور بافت- کرمان) در جریان عملیات برف روبی قرار گرفت و توصیه‌های لازم برای آماده باش ۲۴ ساعته را به راهداران مستقر در محور مذکور ارائه کرد.

وی افزود: با استفاده از ۲۰۰ تن شن و نمک ۲۵ کیلومتر از محور سیرجان- کرمان با بکارگیری ۸ دستگاه ماشین آلات راهداری برف روبی و نمک پاشی شد.

عبداللهی، میزان شن و نمک استفاده شده در محور بافت- کرمان را ۱۵۰ تن با استفاده از چهار دستگاه ماشین آلات راهداری اعلام کرد و افزود: راهداران همچنین ۵ کیلومتر از محور سرچشمه- رفسنجان «گردنه سرچشمه» را نیز با ۱۵ تن شن و نمک، نمک پاشی کردند.