۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

هشدار بارش‌های سیل‌آسا و افت شدید دما در ۹ استان کشور

یک کارشناس هواشناسی گفت: طی ۲۴ ساعت آینده با تشدید ناپایداری‌های جوی، ۹ استان کشور با بارش‌های سیل‌آسا و افت شدید دما مواجه می‌شوند و لازم است مردم هشدارها را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۲۷ آذر) و طی ۲۴ ساعت آینده، هشدار هواشناسی در سطح رنگ قرمز همچنان برای استان‌های بوشهر، هرمزگان، فارس و کرمان معتبر است و ضروری است شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری به این مناطق خودداری کنند.

وی افزود: در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بخش‌های شمالی و جنوبی خوزستان، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و همچنین نیمه غربی استان سیستان و بلوچستان، شرایط برای وقوع بارش‌های قابل توجه برف و باران فراهم است و در برخی مناطق احتمال بروز سیلاب وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی تصریح کرد: به‌ویژه عشایر از هرگونه جابه‌جایی در این بازه زمانی خودداری کنند و انجام فعالیت‌های کوهنوردی در مناطق یادشده به‌طور کامل ممنوع است، چراکه شرایط جوی ناپایدار می‌تواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.

اصغری ادامه داد: علاوه بر بارش‌ها، کاهش محسوس و بی هنجار دما تا اواسط هفته آینده در بخش‌های گسترده‌ای از کشور رخ خواهد داد و می‌توان گفت سردترین روزهای کشور از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون در پیش است.

وی افزود: با توجه به افت دما، باغداران لازم است برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی، تنه درختان را با گونی، کارتن یا هر پوشش مناسب دیگری عایق‌بندی کنند.

کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: در تهران نیز مهم‌ترین پدیده هواشناسی طی روزهای آینده، سرمای هوا خواهد بود و شهروندان باید برای تداوم شرایط سرد آماده باشند.

زهره آقاجانی

برچسب‌ها

    نظرات

    • راضیه IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      24 7
      پاسخ
      کاش اصفهان بیاد. سیل و برف و بارون و.... من که ازین هواشناسی چشمم آب نمیخوره.🤣🤣🤣
    • حسین IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      9 4
      پاسخ
      سلام . پس قسمت جنوب استان همدان یعنی شهر های تویسرکان و نهاوند چرا برف و باران نمی بارد . این همه ابر اومد و رفت ولی امان از یک قطره . چی شده چه بلایی سر ما اومده . چرا هیچ خبری نیست . مگه ما قسمت منطقه غرب نیستیم . نکنه غربی شدیم که بارندگی نیست
    • جلیل IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      15 3
      پاسخ
      اهواز که اعلام کردن پنجشنبه و جمعه بارونیه هیچ خبری نیست فقط هوا کمی ابری است.
    • IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      15 5
      پاسخ
      برید بابا با این پیش بینی های مسخره تون . اگه به حرف شما بود بایست امروز تو شهر ما کلی برف باریده بود ،عوضش هوا افتابی بود. هه
    • ع IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      4 0
      پاسخ
      احتمالا اقلیم عوض شده شمال غرب همیشه هم پربارش بود و هم سرمای و هم برودت شدید بود ولی الان چند سالی است که بارش‌ها نسبت به گذشته کمتر شده
    • دکتر مجید نادری ( معلم زبان) IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      6 4
      پاسخ
      نظرات کارشناسان هواشناسی را باید جدی گرفت. کوهنوردان نباید در این مواقع اقدام به کوهنوردی نمایند و همچنین مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و باغداران باید اقدامات لازم را انجام دهند. با تشکر از خبرگزاری مهرنیوز و همچنین کارشناس هواشناسی آقای اصغری.
      • صادق IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        0 0
        سلام بنظرتون امسال سال خوبی هست یا نه از نظر بارندگی میگم
    • فریدنی IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      4 4
      پاسخ
      فریدن شهر دامنه نیم متر برف اومده خدا رو شکر
    • محمد محمدی IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سد سلمان فارسی، قیروکارزین فارس
    • فاطیما ق IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      خدایا باران رحمتت را بر ما نازل کن و باران های سیل آسا را در بیابان ها فرو ببار
    • ناشناس IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      3 0
      پاسخ
      خدایا شکرت از نعمت بارانت.بابا این باران وسیلاب زیاد که میاد باید توسط اداره و مدیریت بشه چه فایده الان خبردار شدیم یک سد آبی خاکی درقشم شکسته شده ویک روستا و را برد زیر آب خب حالا بیایید درستش کنید بعد تابستان میگیم آب نداریم چه فایده
    • US ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      همش دروغه ابری هست ولی بارون وبرف نمیاد
    • م ضیه محسنی IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی دوست دارم ببینم چون حدود۳۵ سال پیش کتابش را خوانده بودم
    • خلیلی IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ما خراسانیم خدا رو شکر دو روزه برف میباره

