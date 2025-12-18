به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۲۷ آذر) و طی ۲۴ ساعت آینده، هشدار هواشناسی در سطح رنگ قرمز همچنان برای استانهای بوشهر، هرمزگان، فارس و کرمان معتبر است و ضروری است شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری به این مناطق خودداری کنند.
وی افزود: در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بخشهای شمالی و جنوبی خوزستان، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و همچنین نیمه غربی استان سیستان و بلوچستان، شرایط برای وقوع بارشهای قابل توجه برف و باران فراهم است و در برخی مناطق احتمال بروز سیلاب وجود دارد.
این کارشناس هواشناسی با تأکید بر لزوم رعایت توصیههای ایمنی تصریح کرد: بهویژه عشایر از هرگونه جابهجایی در این بازه زمانی خودداری کنند و انجام فعالیتهای کوهنوردی در مناطق یادشده بهطور کامل ممنوع است، چراکه شرایط جوی ناپایدار میتواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.
اصغری ادامه داد: علاوه بر بارشها، کاهش محسوس و بی هنجار دما تا اواسط هفته آینده در بخشهای گستردهای از کشور رخ خواهد داد و میتوان گفت سردترین روزهای کشور از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون در پیش است.
وی افزود: با توجه به افت دما، باغداران لازم است برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی، تنه درختان را با گونی، کارتن یا هر پوشش مناسب دیگری عایقبندی کنند.
کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: در تهران نیز مهمترین پدیده هواشناسی طی روزهای آینده، سرمای هوا خواهد بود و شهروندان باید برای تداوم شرایط سرد آماده باشند.
