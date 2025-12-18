به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد صبح پنجشنبه در نشست با مهدی بهبود مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای و سرهنگ محمدرضا بری مسئول بسیج عشایری استان اردبیل بر ضرورت حمایت هدفمند از جامعه عشایری و رفع مشکلات دسترسی آنان به آموزش‌های مهارتی تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۸ هزار خانوار عشایری در استان اردبیل افزود: جامعه عشایری با تشکیل ۶ درصد جمعیت استان، مالک ۵۷ درصد دام سبک بوده و ۳۵ درصد تولید گوشت و ۲۵ درصد تولید لبنیات استان را تأمین می‌کند که این آمار نشان‌دهنده نقش حیاتی عشایر در امنیت غذایی است.

مدیرکل امور عشایر اردبیل با ابراز نگرانی از تغییر سبک زندگی در جوامع عشایری و روستایی گفت: از بین رفتن صنعت عشایری، به معنای اضافه شدن ۶ درصد به جمعیت بیکار استان است که در شرایط جنگ اقتصادی، آسیب جدی به تولید، اشتغال و فرهنگ کشور وارد می‌کند.

پیرجاهد با اشاره به موفقیت جامعه عشایری در حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری گفت: بزرگترین شبکه صنایع دستی سنتی کشور در اختیار عشایر است و مادران عشایری به عنوان مربیان بومی، نقش مهمی در انتقال این مهارت‌ها از نسل‌های گذشته به نسل جدید دارند.

وی با تأکید بر شرایط خاص زندگی عشایر افزود: عشایر به دلیل کوچ‌رو بودن و سکونت در مناطق دورافتاده، اغلب تنها به تلفن همراه ساده دسترسی دارند و امکان استفاده از اینترنت و شرکت در آزمون‌های سیستمی را ندارند؛ حتی افراد باسواد نیز به دلیل نبود زیرساخت ارتباطی، از آموزش‌های مهارتی محروم می‌مانند.

پیرجاهد در پایان با پیشنهاد برگزاری آزمون‌های شفاهی و روش‌های جایگزین آموزشی برای عشایر، خواستار طراحی سازوکاری متناسب با شرایط زندگی این قشر برای بهره‌مندی از آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای شد.