کشف ۱۰۰ تن برنج احتکار شده در شهر ری؛ اجرای ۴۸ طرح نظارتی ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با تشریح عملکرد این سازمان در ۹ ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ آذرماه، ۵۳۱ هزار و ۳۵۷ فقره پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد، ۵۱۹ هزار و ۶۹۴ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مختومه شده است.

وی با اشاره به سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزود: میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده حدود ۲۰ روز بوده که نشان‌دهنده روند نسبتاً چابک در فرآیند رسیدگی‌هاست.

رایگانی ادامه داد: در این بازه زمانی، ارزش ریالی محکومیت‌های صادره به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی، بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اقدامات نظارتی این سازمان گفت: در ۹ ماهه امسال، ۲۴ هزار و ۳۹۳ اکیپ گشت مشترک به بازار اعزام شدند که طی آن ۱۵۰ هزار و ۶۴۸ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی انجام شد. از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد متخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شده‌اند.

وی تصریح کرد: بررسی آمار تخلفات نشان می‌دهد گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت همچنان در صدر تخلفات بازار قرار دارد؛ به‌طوری که بیش از ۷۰ هزار پرونده گرانفروشی و ۵۰ هزار پرونده کم‌فروشی در این مدت تشکیل شده است.

رایگانی در ادامه به عملکرد سامانه‌های ارتباط مردمی اشاره کرد و گفت: سامانه تلفنی ۱۳۵ در پنج روز پایانی مردادماه بیش از ۱۳ هزار تماس دریافت کرده که بیش از ۱۰ هزار تماس آن پاسخ داده شده است. همچنین در سامانه‌های رایچت، مگفا و پیامکی، صدها هزار پیام و شکایت مردمی ثبت و پیگیری شده و میزان رضایت‌مندی کاربران حدود ۶۳ درصد اعلام شده است.

۴۸ طرح نظارتی ویژه در حوزه‌های حساس بازار اجرا شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در این مدت ۴۸ طرح نظارتی ویژه در حوزه‌های حساس بازار اجرا شده است، خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی، نان، سوخت، دارو، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، حمل‌ونقل، کالا برگ الکترونیک و خدمات اینترنتی حمل‌ونقل از جمله محورهای این طرح‌ها بوده‌اند.

وی با اشاره به چالش‌هایی همچون نوسانات ارزی، نرخ تورم و برخی خلأهای قانونی تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در مسیر حرکت از نظارت واکنشی به نظارت تحلیلی و پیش‌دستانه قرار دارد و توسعه زیرساخت‌های هوشمند، نظارت داده‌محور و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی از اولویت‌های آینده این سازمان است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام آخرین پرونده‌های مهم این سازمان گفت: در خراسان رضوی، متهم پرونده معاملات ارزی غیرقانونی و نگهداری ارز قاچاق در شعبه پنجم تعزیرات مشهد به پرداخت ۱,۹۸۰ میلیارد ریال محکوم شد. همچنین در حوزه قاچاق کالا و وسایل نقلیه، احکامی برای قاچاق تریلی یخچال‌دار، کامیون و کالا در گلوگاه‌های مرزی تایباد و سرخس صادر شد. دو شرکت نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی به پرداخت محکومیت ریالی جداگانه ملزم شدند.

وی افزود: در مازندران، یک شرکت به دلیل عدم ثبت خروجی برنج در سامانه جامع انبارها به ارزش ۱,۵۵۹ میلیارد ریال، پس از رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز، به پرداخت ۳۹۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد و پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

وی ادامه داد: در البرز (کرج)، یک شرکت لبنی به دلیل نگهداری تجاری کالاهای مشمول قاچاق شامل شیرخشک، شکر و خرما به پرداخت ۴۸۹ میلیارد ریال محکوم و پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شد.

رایگانی توضیح داد: در سیستان و بلوچستان، قاچاق بیش از ۴۴ هزار حلقه لاستیک سواری و سنگین خارجی به ارزش ۳,۴۶۳ میلیارد ریال کشف شد و متهم به پرداخت ۸۶۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی همچنان افزود: در زنجان، پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی منجر به صدور حکم اعاده ۲۲۴ میلیون یورو به بانک شده و پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.

رایگانی تاکید کرد: در کرمان، پرونده احتکار گندم به ارزش ۱۰۲ میلیارد ریال منجر به الزام متخلف به عرضه گندم در شبکه توزیع و پرداخت ۷۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی شد. همچنین فروش سه میلیون و ۷۸ هزار لیتر گازوئیل خارج از ضوابط دولتی به ارزش ۵۸۸ میلیارد ریال، منجر به محکومیت ۱,۱۷۶ میلیارد ریالی متخلف شد. این پرونده با گزارش مأموران اطلاعات سپاه تشکیل و رسیدگی شد.

وی تصریح کرد: در خراسان شمالی، شعبه اول تعزیرات حکومتی بجنورد متخلفی را که کالای تجاری را بدون اظهار یا پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج کرده بود، به پرداخت ۶۰ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: در بوشهر، چند پرونده مهم صادر شد قاچاق ۵۰۰ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۱۴۱ میلیارد ریال، با محکومیت ۸۵۸ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط سوخت و قاچاق ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار لیتر نفتگاز به ارزش ۱,۱۰۳ میلیارد ریال، با جریمه ۲,۲۰۶ میلیارد ریالی و ضبط سوخت. قاچاق کالا در عسلویه به ارزش ۱,۵۸۱ میلیارد ریال که متخلف علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت ۱,۶۹۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

رایگانی تأکید کرد: این احکام با هدف بازدارندگی و اجرای قانون در حوزه قاچاق و تخلفات اقتصادی صادر شده و رسیدگی‌های دقیق در شعب تعزیرات حکومتی ادامه دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به رصد بازار بلیت هواپیما در پروازهای داخلی گفت: در دو هفته اخیر، پرواز تهران–مشهد با قیمت حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه شد که نمونه‌ای از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها در مسیرهای پرتردد است.

وی افزود: اگرچه آزادسازی قیمت‌ها در پروازهای داخلی باعث رقابت و تنوع خدمات شده است، متأسفانه در برخی ایام و مسیرها، افزایش قیمت‌ها به حدی است که بسیاری از هموطنان امکان استفاده از این خدمات را ندارند؛ به ویژه افرادی که امکان سفر با وسیله نقلیه زمینی را ندارند یا شرایط خاصی مانند بیماری دارند.

رایگانی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی با هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی و مراجع نظارتی، روند قیمت‌گذاری و ارائه خدمات را رصد می‌کند تا رضایت عمومی تأمین شود و سفر هوایی محدود به قشر خاصی نشود.

وی تأکید کرد: هدف از نظارت بر نوسانات قیمت، ایجاد دسترسی برابر به سفر هوایی برای همه هموطنان و جلوگیری از سوءاستفاده در ایام پرترافیک است و سازمان تعزیرات حکومتی به نظارت دقیق خود ادامه خواهد داد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به هزاران پرونده احتکار، قاچاق، تخلفات ارزی، خودرویی و گرانفروشی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره را بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

تا کنون هیچ پرونده‌ای درباره کشف میلگرد به تعزیرات ارجاع نشده است

وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی تا کنون هیچ پرونده‌ای درباره کشف میلگرد به تعزیرات خوزستان ارجاع نشده است.

رایگانی افزود: در حوزه احتکار کالاهای اساسی، از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، ۳۴۰ پرونده وارد شعب بدوی شده است که ۳۲۸ پرونده مختومه شده و مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره ۱,۲۷۵ میلیارد ریال است. بیشترین پرونده‌ها مربوط به برنج (۱۶۳ پرونده)، روغن خوراکی (۱۱۵ پرونده)، گوشت مرغ (۱۷ پرونده)، قند و شکر (۳۰ پرونده)، نان (۹ پرونده) و گوشت قرمز (۶ پرونده) بوده است.

وی گفت: در حوزه میوه و تره‌بار، ۱,۴۳۲ پرونده وارد شعب بدوی شده و ۱,۵۳۳ پرونده مختومه شده است؛ مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره ۲۱۱ میلیارد ریال گزارش شده است.

رایگانی افزود: در پرونده‌های خودرویی، ۷۱۰ پرونده وارد شده و ۷۰۹ پرونده مختومه شده است، با مجموع محکومیت‌های ریالی ۹۴۰ میلیارد ریال.

وی گفت: در حوزه عدم ایفای تعهدات ارزی، ۳,۹۲۶ پرونده وارد شده و ۳,۷۴۹ پرونده مختومه شده است؛ مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره ۴۴ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال بوده است.

رایگانی تصریح کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز، ۱۰۹,۳۸۵ پرونده وارد شعب بدوی شد و ۱۰۸,۷۲۸ پرونده مختومه شده است؛ مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره ۳۰۵ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال است.

وی افزود: در حوزه تخلفات دارو و درمان، ۱۹۶ پرونده وارد شده و ۱۸۸ پرونده مختومه شده است، با مجموع محکومیت‌های ریالی ۴۷۷ میلیارد ریال.

رایگانی گفت: در پرونده‌های گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ، ۱,۶۰۴ پرونده وارد شده و ۱,۶۷۶ پرونده مختومه شده است؛ مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره ۸۵۳ میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با هدف بازدارندگی، نظارت دقیق و پاسخگویی به شکایات مردمی، رسیدگی به پرونده‌ها را با جدیت ادامه می‌دهد و در مسیر ارتقای عدالت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی قرار دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف ۱۰۰ تن برنج احتکار شده در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهر ری خبر داد و اعلام کرد که نام فروشگاه پس از قطعی شدن حکم و مراحل قانونی اعلام خواهد شد.

وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در گشت‌های صنفی خود تمرکز ویژه‌ای بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارد و بیشترین توجه ما به اقلام اساسی به ویژه در مناسبت‌هایی مانند نوروز، ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس بوده است.

کشف ۱۰۰ تن برنج احتکار شده در شهر ری

رایگانی افزود: در خصوص کشف ۱۰۰ تن برنج احتکار شده در شهر ری، این پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد و از لحاظ قانونی در این مرحله اجازه نداریم نام فروشگاه یا شخص متخلف را اعلام کنیم.

وی گفت: پس از قطعی شدن حکم، هیچ مانعی برای اعلام رسمی نام متخلف یا بنگاه اقتصادی وجود نخواهد داشت و ما این قول را به رسانه‌ها می‌دهیم که اطلاعات مربوطه به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

رایگانی تصریح کرد: در زمینه قیمت برنج نیز، در برخی استان‌ها قیمت‌ها به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود که با اجازه استانداران استان‌های مرزی و ترخیص برنج‌های موجود در گمرک، روند تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها در روزهای آینده انجام خواهد شد و عرضه و تقاضای برنج به سطح تعادلی خواهد رسید.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در حوزه خدمات فرودگاهی و تاکسی‌های فرودگاه نیز گشت‌های نظارتی داشته و اصلاح قیمت‌ها در فرودگاه‌ها، از جمله فرودگاه شیراز، انجام شده است تا قیمت خدمات مطابق عرف بازار باشد.

برخی تخلفات مربوط به تحویل خودرو و گران‌فروشی تحت اختیار قانونی سازمان نیست

رایگانی گفت: در حوزه خودرو نیز، برخی تخلفات مربوط به تحویل خودرو و گران‌فروشی تحت اختیار قانونی سازمان نیست و رسیدگی به آن‌ها با هماهنگی مراجع بالادستی انجام می‌شود. با این حال، تخلفات صنفی مرتبط با شکایت مصرف‌کنندگان یا حمایت سازمان‌های مربوط، همچنان قابل رسیدگی است.

وی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با هدف نظارت دقیق، بازدارندگی و پاسخگویی به شکایات مردمی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی و بازار را با جدیت ادامه می‌دهد و در مسیر ارتقای عدالت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی قرار دارد.

تصمیم جدیدی در حوزه نانوایان متخلف گرفته شد

وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی تصمیم جدیدی در حوزه نانوایان متخلف گرفته است که به زودی در شعب سازمان اعمال خواهد شد.

رایگانی افزود: برای نانوایانی که پس از چند بار تذکر و جریمه، تخلف آن‌ها ادامه داشته باشد، به سمت سلب امتیاز فعالیتشان می‌رویم و با همکاری اتاق اصناف، پروانه صنفی آن‌ها لغو خواهد شد.

وی گفت: این اقدام منوط به آن است که نانوایی جایگزین در نزدیک‌ترین فاصله تعبیه شود تا تأمین نان برای مردم دچار خلل نشود.

رایگانی تصریح کرد: با همین قید، پروانه صنفی نانوایان متخلف قطعاً باطل خواهد شد و این برخورد، قهری‌ترین اقدام ممکن است که روند اجرایی آن نیز به زودی عملی خواهد شد.