فرید شهاب دبیرکل جامعه جوانان متحد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اقدامتی که دولت برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم باید انجام دهد و در اولویت قرار دهد، گفت: دولت در حوزه مسائل اقتصادی اقدامات مختلفی را انجام داده و بر اساس اسناد بالادستی و سند چشمانداز، در چارچوب برنامهریزیهای از پیش تعیینشده در حال حرکت است. البته موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه دولت وجود دارد که ممکن است اجرای برخی برنامهها را با تأخیر مواجه کرده و مسیر را دشوارتر کند؛ با این حال، هیچیک از این موانع بهگونهای نیست که مانع انجام کارها شود. با برنامهریزی منسجم و سیاستگذاری صحیح میتوان امور را بهدرستی پیش برد.
وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد نیز دولت باید با دقت نظر ویژهای عمل کند، چرا که هر یک از اقدامات اقتصادی میتواند آثار مستقیمی، بهویژه بر قشر متوسط و اقشار کمدرآمد جامعه، داشته باشد. تصمیمات دولت باید بهگونهای اتخاذ شود که این اقشار آسیب نبینند و فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد نشود و در همین راستا، در بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی، دولت باید حساسیت ویژهای نسبت به سبد مصرفی آحاد جامعه داشته باشد و از افزایش قیمت این کالاها تا حد امکان جلوگیری کند. سبد مصرفی مردم باید یکی از اولویتهای اصلی دولت در سیاستگذاری اقتصادی باشد.
دبیرکل جامعه جوانان متحد اسلامی با اشاره به اینکه حقوق و دستمزد کارمندان از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بخش بزرگی از جامعه را شامل میشود، افزود: افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا قدرت خرید خانوادهها حفظ شده و فشار معیشتی جدیدی به آنها تحمیل نشود. همانطور که مستحضر هستید، مخالفان نظام جمهوری اسلامی و دشمنان ملت ایران تلاش میکنند از طریق جنگ اقتصادی و فشارهای معیشتی، نارضایتی ایجاد کنند. در چنین شرایطی، مسئولان و دولتمردان باید هوشیار باشند و در پازل طراحیشده دشمن بازی نکنند.
کشور در بنبست نیست؛ این جنگ روانی دشمن است
شهاب در پاسخ به این پرسش که برخی القا میکنند که کشور در بنبست قرار دارد؛ آیا این گزارهای درست است؟ گفت: این القا که بیشتر در چارچوب جنگ روانی دشمن قابل تحلیل است. هدف این فضاسازی، تضعیف روحیه عمومی و القای ناکارآمدی نظام در حل مشکلات اقتصادی است، در حالی که با سیاستگذاری صحیح، برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای داخلی میتوان مسائل اقتصادی کشور را حلوفصل کرد.
وی تأکید کرد: در بخشهای مختلف اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمتی باید در اولویت قرار گیرد. توجه به معیشت مردم، کاهش هزینههای تولید، تثبیت ارزش پول ملی، مهار روند تورمی و جلب اعتماد عمومی از جمله اولویتهایی است که اگر بهدرستی دنبال شود، میتواند آثار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.
حذف چهار صفر از پول ملی بهتنهایی کافی نیست
دبیرکل جامعه جوانان متحد اسلامی تصریح کرد: عدم وابستگی به دلار و اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله موضوعات مهمی است که بارها مورد تأکید کارشناسان اقتصادی و مقام معظم رهبری قرار گرفته است. برای مثال، بحث حذف چهار صفر از پول ملی، اگرچه میتواند در تثبیت ارزش پول ملی مؤثر باشد، اما بهتنهایی کافی نیست و نیازمند ایجاد زیرساختها و اصلاحات عمیق اقتصادی است تا به نتیجه مطلوب برسد.
شهاب یادآور شد: اقتصاد موضوعی چندبعدی و پیچیده است و نمیتوان آن را با نگاه تکبعدی حل کرد. در تصمیمگیریهای اقتصادی باید همه عوامل مؤثر در نظر گرفته شود و از نظرات کارشناسان، متخصصان و فعالان اقتصادی، بهویژه اصناف و بازاریانی که در کف بازار حضور دارند، استفاده شود. دولت با همفکری و بهرهگیری از خرد جمعی میتواند با برنامهریزی دقیق و سیاستگذاری منسجم، بر مشکلات اقتصادی غلبه کند.
وی خاطرنشان کرد: عواملی مانند رشد بیضابطه نقدینگی، خلق پول بانکی بدون پشتوانه و نحوه مدیریت آنها نقش مهمی در افزایش تورم دارند. دولت باید برای مهار این روند برنامهریزی جدی داشته باشد. همچنین در حوزه صادرات، بهویژه صادرات غیرنفتی، بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات باید بهصورت جدی دنبال شود. تثبیت قیمتها، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش هزینههای تولید، همگی میتوانند به ایجاد آرامش اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی منجر شوند.
نظر شما