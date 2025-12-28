ترکیب احتمالی استقلال مقابل گل گهر/ همان همیشگی با تغییرات جزئی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال امروز یکشنبه ۷ دی در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم گل‌گهر خواهد بود. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، برای این بازی نمی‌تواند روی رستم آشورماتوف به دلیل محرومیت و مهران احمدی به دلیل مصدومیت حساب کند.

ساپینتو دروازه‌بان اسپانیایی خود، آنتونیو آدان، را بار دیگر درون دروازه قرار خواهد داد و حبیب فرعباسی نیمکت‌نشین خواهد شد. در خط دفاع، عارف غلامی جایگزین رستم آشورماتوف می‌شود و در کنار سامان فلاح زوج دفاع مرکزی استقلال را تشکیل خواهند داد. حسین گودرزی و صالح حردانی نیز به ترتیب در جناحین چپ و راست دفاع حضور خواهند داشت.

در خط هافبک، روزبه چشمی همراه با امیرمحمد رزاقی‌نیا مسئولیت کنترل میانه میدان را بر عهده خواهند داشت و در جناح راست یاسر آسانی و در جناح چپ علیرضا کوشکی که در دیدار با المحرق بحرین غایب بود، بار دیگر به ترکیب بازمی‌گردند.

در خط حمله، منیر الحدادی نقش پشت مهاجم را ایفا خواهد کرد و سعید سحرخیزان به احتمال زیاد از ابتدا در ترکیب حضور خواهد داشت، هرچند با توجه به درخشش داکنز نازون در بازی اخیر مقابل المحرق، احتمال دارد جای او را در ترکیب بگیرد.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با گل گهر به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، عارف غلامی، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان (داکنز نازون)