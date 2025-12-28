به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را تصمیم به خروج اسم یاسین سلمانی از بین بازیکنان مازاد پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی گرفت. سرمربی برزیلی پرسپولیس که به هیچ وجه از شرایط هافبک سرخپوشان در تمرینات راضی نیست قصد داشت او را در لیست مازاد قرار دهد اما از آنجایی که این بازیکن به عنوان سهمیه زیر ۲۳ سال تا پایان فصل می‌تواند پرسپولیس را همراهی کند از این تصمیم صرف‌نظر کرد تا هافبک پرسپولیس همچنان فرصت خودنمایی در تمرینات و اثبات خود به کادرفنی را داشته باشد.

اوسمار که لیست خروج خود را قصد داشت ۵ نفره کند تنها به حضور دو بازیکن در این لیست بسنده کرده است و جدایی بازیکنانی همچون مجتبی فخریان را منوط به جذب بازیکن جدید کرده است.

قرار است باشگاه پرسپولیس ظرف ۱۰ روز آینده بازیکنان مد نظر اوسمار در پست‌های مختلف را جذب کند تا امکان جدایی نفرات جوان این تیم که پیشنهاد حضور قرضی دارند هم فراهم شود.