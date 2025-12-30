نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، از ظهر سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی به خراسان شمالی افزایش ابر، وزش باد شدید و آغاز بارش از مناطق غربی خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه در ابتدا به‌صورت بارش باران و برف خواهد بود که به‌تدریج به برف، مه و در ارتفاعات به کولاک برف تبدیل می‌شود و این شرایط تا اواسط شب سه‌شنبه در اغلب مناطق استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: شدت بارش‌ها در مناطق شمالی، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرقی استان برآورد می‌شود و در این مدت وزش باد شدید تا بسیار شدید در سطح استان رخ خواهد داد.

داداشی گفت: از اواسط شب سه‌شنبه با کاهش تدریجی ابر، برای صبح چهارشنبه در ارتفاعات و مناطق سردسیر مه رقیق پیش‌بینی می‌شود و جو نسبتاً پایداری در بیشتر مناطق حاکم خواهد بود، هرچند در مناطق شمالی گاهی وزش باد شدید ادامه دارد.

وی بیان کرد: پنج‌شنبه جو خراسان شپالی پایدار خواهد بود و از جمعه آسمان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود، همچنین روز شنبه با عبور موج کوتاه ناپایداری، بارش باران و برف، مه و در ادامه برف به‌ویژه در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دما گفت: از سه‌شنبه شب تا صبح پنج‌شنبه کاهش محسوس دما همراه با یخبندان شبانه پیش‌بینی می‌شود و هشدار سطح نارنجی صادر شده برای فعالیت سامانه بارشی و افت دما در این بازه زمانی معتبر است.