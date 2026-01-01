دیوارنگاره «‌ایرانمرد» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ولادت با سعادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی دیوارنگاره «ایرانمرد»، بزرگ‌ترین اثر هنری شهرداری منطقه ۱۱، در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و خیابان حضرت ولیعصر (عج) به نمایش درآمد. این اثر فرهنگی، شاهکار هنرمند برجسته حسن روح‌الامین است و به سفارش مکتب حاج قاسم سلیمانی طراحی و اجرا شده است تا روحیه ایثارگری، مردمی بودن و شجاعت شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب هنر شهری به تصویر کشیده شود.

دیوارنگاره «ایرانمرد» با ترکیبی از رنگ‌ها و تصاویر نمادین، پیام‌های فرهنگی و اجتماعی را به شهروندان منتقل می‌کند و محلی برای ارتباط مستقیم مردم با هنر شهری و ارزش‌های ملی ایجاد کرده است.

این پروژه بخشی از برنامه‌های فرهنگی منطقه ۱۱ در توسعه هنر عمومی و ارتقای هویت بصری شهر محسوب می‌شود و در بزرگ‌ترین دیوارنگاره شهرداری تهران اکران شده است.