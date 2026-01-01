علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشههای هواشناسی اظهار کرد: از بامداد فردا (جمعه) تا ظهر روز شنبه، گذر موجی ناپایدار سبب تغییرات جوی در سطح استان خواهد شد.
وی افزود: این سامانه علاوه بر تعدیل دمای هوا بهگونهای که دمای روزانه کاهش و دمای شبانه افزایش مییابد، در برخی ساعات موجب وزش باد، بارش باران و برف و در پارهای نقاط تشکیل مه خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه شدت بارشها فردا و طی ساعاتی از اوایل روز شنبه بیشتر خواهد بود، گفت: این بارشها بهویژه در نواحی شمالغربی و غربی استان بهخصوص منطقه اورامانات از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
زورآوند تصریح کرد: افزون بر مناطق سردسیر، بارشها بهتدریج در اغلب نواحی معتدل استان نیز بهصورت برف مشاهده میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از بعدازظهر شنبه تا صبح دوشنبه، با تقویت شرایط پایدار، مجدداً شاهد کاهش دمای شبانه در سطح استان خواهیم بود که این موضوع میتواند سبب یخبندان در مناطق سردسیر شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به توصیههای هواشناسی، تمهیدات لازم برای تردد ایمن در محورهای کوهستانی و مناطق برفگیر را مدنظر قرار دهند.
